이산화탄소 전환 촉매 개발…전북대 이치호 교수, 원자 수준 작동 원리 규명

전북대 교수가 미국 연구진과 함께 이산화탄소(CO₂)를 유용한 화학 원료인 일산화탄소(CO)로 바꾸는 고성능 촉매를 개발하고, 작동 원리를 원자 수준에서 밝혀냈다. 고온에서도 안정적으로 작동하는 촉매의 구조적 특성을 규명해 이산화탄소 전환 기술의 효율과 내구성을 높일 기반을 마련했다는 평가다.

이치호 전북대 공과대학 교수(왼쪽)와 김태진 미국 스토니브룩대학교 교수.

12일 전북대에 따르면 공과대학 이치호 교수(화학공학부)가 미국 스토니브룩대학교 김태진 교수팀, 브룩헤이븐 국립연구소와 함께 국제 공동연구를 통해 CO₂를 CO로 바꾸는 고성능 촉매를 개발하고, 작동 원리를 규명했다.

연구팀은 CO₂를 연료와 화학제품의 원료로 활용되는 CO로 전환하는 역수성가스전환 반응에 주목했다. CO₂는 화학적으로 안정해 반응을 일으키기 어려운 만큼, 반응을 촉진하면서 고온에서도 성능을 유지하는 촉매 개발이 핵심 과제다.

연구팀은 화학기상증착법을 이용해 산화세륨 표면에 구리 산화물을 고르게 배치하고, 두 물질이 맞닿는 접촉면을 정밀하게 조절한 촉매를 개발했다. 특히, 이 교수는 원자와 전자의 에너지를 계산하는 밀도범함수이론(DFT)과 온도에 따른 원자의 움직임을 추적하는 제일원리 분자동역학(AIMD)으로 촉매의 형성과 작동 과정을 분석했다. 이를 통해 구리 원료가 산화세륨 표면에 자리 잡아 산화물로 형성되는 과정과 합성 조건이 촉매 구조에 미치는 영향을 밝혀냈다.

또 두 산화물의 접촉면에서 수소와 CO₂가 각각 다른 자리에 결합해 반응하는 과정을 제시했다. 여러 반응 경로를 비교한 결과, ‘포메이트’라는 중간물질을 거치는 경로가 에너지 측면에서 유리했으며, 이는 실험 분석 결과와도 일치했다.

개발된 촉매는 실험에서 300도부터 열역학적으로 가능한 최대 전환 수준인 평형 전환율에 근접했다. 생성물 가운데 CO₂가 차지하는 비율인 선택도는 거의 100%를 기록했다. 700도에서도 약 120시간 안정적으로 작동했으며, 반복 시험에서도 성능을 유지했다.

이번 연구는 스토니브룩대의 촉매 합성·성능 평가와 브룩헤이븐 국립연구소의 정밀 분석, 이 교수의 원자 수준 시뮬레이션을 결합한 성과다. 실험에서 확인한 촉매 성능을 이론적으로 설명하고 성능 향상에 필요한 구조적 요인을 제시했다는 점에서 의미가 있다. 이는 이산화탄소 전환 기술의 효율과 안정성을 높이고 새로운 열촉매 소재를 설계하는 데 기초 자료로 활용될 것으로 기대된다.

이번 연구 결과는 화학공학 분야 국제학술지인 ‘어플라이드 카탈리시스 비: 엔바이론먼트 앤 에너지(Applied Catalysis B: Environment and Energy)’ 온라인 최신 호에 게재됐다.

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