‘오일머니’ 믿고 이적했다가 날벼락… ‘실직 위기’ 안병훈, DP월드투어서 새 둥지

사우디아라비아 국부펀드(PIF) 펀드 지원을 받던 LIV 골프 파산으로 졸지에 실업자가 된 안병훈(36·CJ)이 DP월드투어에서 ‘새 직장’을 얻었다.

안병훈은 12일 스페인 타라고나의 인피니툼 골프 레이크스 코스(파71)에서 열린 DP월드투어 퀄리파잉 스쿨(Q스쿨) 최종전 6라운드에서 버디 6개와 보기 1개를 묶어 5타를 줄였다. 최종합계 28언더파 400타를 적어낸 안병훈은 공동 8위에 올라 2027 시즌 투어티켓을 따냈다. 우승은 32언더파 396타를 기록한 호세 루이스 바예스테르와 로코 레페토 테일러(이상 스페인) 차지했으며 7명의 공동 14위까지 모두 20명이 내년 시즌 출전권을 받았다.

안병훈. AP연합뉴스

앞서 안병훈은 2015년 DP월드투어 BMW PGA 챔피언십과 2024년 DP월드투어와 한국프로골프(KPGA) 투어가 공동 주관한 제네시스 챔피언십에서 우승했다. 미국프로골프(PGA) 투어는 2016년 진출했지만 아직 우승을 달성하지 못했다.

안병훈은 올해 LIV 골프로 이적했고 단체전 ‘코리안 골프클럽팀’의 주장을 맡았다. 하지만 지난 6일 LIV 골프가 공식 파산하면서 선수 활동의 위기를 맞았는데, DP월드투어에 둥지를 틀면서 선수 활동을 이어갈 수 있게 됐다.

앞서 LIV 골프는 지난 6일 홈페이지를 통해 “미국 파산법 11조에 따른 회생 절차를 통해 새로운 사업 모델을 추진하려 했으나 투자자들과 최종 합의에 이르지 못했다”며 “사업을 질서 있게 종료하는 절차에 들어갈 계획”이라고 밝혀 파산을 선언했다.

안병훈. AP연합뉴스

LIV 골프는 2022년 PIF의 막대한 자금 지원을 등에 업고 기존 미국프로골프(PGA) 투어에 대항하는 새로운 골프 투어로 출범했다. 특히 욘 람(32·스페인), 브라이슨 디섐보(33·미국), 더스틴 존슨(42·미국), 세르히오 가르시아(46·스페인), 캐머런 스미스(33·호주), 호아킨 니만(28·칠레), 필 미켈슨(56·미국) 등 스타급 선수들을 대거 영입해 화제를 모았다. 또 매 대회 총상금 2500만~3000만달러, 개인전 우승상금 400만달러, 단체전 우승 상금 300만달러 등 천문학적인 액수의 상금을 내걸었다. LIV 골프는 컷탈락도 없고 골찌도 거액의 상금을 받는 대회로 진행하며 흥청망청 돈을 뿌렸지만 결국 이게 부메랑이 돼 파산으로 막을 내렸다.

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