이 와중에 젠슨 황 영입 욕심…일론 머스크 “영광일 것”

일론 머스크 스페이스X·테슬라 최고경영자(CEO)가 중국 스파이 의혹이 제기된 여성과의 혼외 관계 논란에 휘말린 젠슨 황 엔비디아 CEO 영입 의사를 내비쳐 눈길을 끌고 있다.

일론 머스크. 로이터연합뉴스

머스크는 11일(현지시간) 금융 블로그 ‘제로헤지’가 운영하는 ‘엑스(X·옛 트위터)’ 계정의 “일론, 제발 젠슨을 영입해줘(Elon please hire Jensen)”라는 글에 “그렇게 된다면 영광일 것(That would be an honor)”이라고 댓글을 달았다.

엔비디아의 황 CEO 거취 결정에 관심이 쏠린 상황에서 나온 글이라 더욱 이목이 쏠렸다. 엔비디아는 스페이스X의 지분 1억2280만주(약 23조원)를 보유 중이다.

앞서 머스크는 황 CEO가 불륜을 시인한 지난 8일에도 그가 대체 불가능하다는 옹호 발언에 “동의한다”고 반응했다. 이보다 앞선 8월 실적발표 당시에는 “우리는 엔비디아를 기반으로 독점 관계를 구축하기로 했다”며 스페이스X의 인공지능(AI) 인프라를 엔비디아 칩으로 단일화하겠다고 밝혀 신뢰를 드러냈다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 4박5일간의 방한을 마치고 지난 6월9일 오전 서울 강서구 김포비즈니스항공센터를 통해 출국하기 앞서 취재진 질문을 귀 기울여 듣고 있다. 뉴시스

황 CEO는 불륜 스캔들로 점점 입지가 좁아지는 것으로 보인다.

황 CEO가 중국 스파이로 지목된 여성인 앨리스 황과의 외도 사실을 인정하자 엔비디아 이사회는 대형 로펌을 통해 독립 조사에 착수했다. 미국 연방의회도 황 CEO에게 앨리스 황과의 접촉 경위에 대해 비공개 브리핑에 출석해 증언할 것을 요구했다.

중국 정부는 관련 간첩 혐의를 부인했으며, 스파이 의혹을 받는 앨리스 황은 논평 요청에 응하지 않고 있다.

이러한 상황에서 황 CEO가 엔비디아 헬스케어 부문 부사장인 킴벌리 파월과 혼외 관계를 맺어왔다는 미국 뉴욕타임스의 보도까지 나왔다. 엔비디아 측은 공식 입장을 내놓지 않았으며 파월 부사장도 외신의 취재 요청에 즉각 응하지 않은 것으로 전해졌다.

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