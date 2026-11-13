겨울철 패딩 입고 운전하면 위험하다?…전문가가 경고한 안전벨트의 함정

추운 날씨에 두꺼운 패딩을 입은 채 자동차 안전벨트를 착용하는 습관이 교통사고 발생 시 오히려 심각한 부상으로 이어질 수 있다는 전문가 경고가 나왔다.

스포츠 부상 재활 전문 허정호 한의사는 최근 사회관계망서비스(SNS)를 통해 두꺼운 패딩을 입고 안전벨트를 착용하지 말라고 당부했다. 그는 자동차 사고를 당한 환자가 패딩 위로 안전벨트를 착용한 탓에 더 심한 부상을 입은 사례를 소개했다.

허 한의사는 “안전벨트가 신체에 밀착되지 않으면 보호 기능이 떨어지고 복강 내 장기가 위험해질 수 있다”고 설명했다. 특히 어린이를 카시트에 앉힐 때도 두꺼운 패딩을 벗겨야 한다고 강조했다. 패딩의 충전재가 사고 순간 압축되면 안전벨트가 아이의 몸을 제대로 고정하지 못해 카시트에서 이탈할 위험이 있기 때문이다.

사진은 해당 기사 내용과 직접적인 관계 없음.

이같은 위험은 해외 충돌 실험에서도 확인된 바 있다. 독일 자동차 연맹(ADAC)은 두꺼운 겨울 외투를 입힌 성인과 어린이 마네킹을 이용해 충돌 실험을 진행했다. 시속 16㎞의 속도로 충돌 상황을 재현한 결과, 두꺼운 옷 때문에 안전벨트가 복부 위쪽으로 밀려 올라가면서 마네킹의 배를 강하게 압박하는 현상이 나타났다.

안전벨트는 사고 순간 탑승자의 몸을 고정하고 충격을 골반과 가슴 등 신체의 비교적 단단한 부위로 분산하도록 설계됐다. 허리 벨트는 복부가 아닌 골반뼈 아래쪽에 밀착해야 한다.

그러나 두꺼운 패딩을 입으면 벨트와 몸 사이에 여유 공간이 생긴다. 충돌 순간 옷이 압축되는 동안 탑승자의 몸이 앞으로 움직이면서 벨트가 복부를 압박할 수 있다. 이 과정에서 간과 비장, 장 등 내부 장기가 손상되거나 복강 내 출혈이 발생할 가능성이 있다.

이에 전문가들은 겨울철 차량에 탑승할 때 두꺼운 외투를 벗고 안전벨트를 몸에 밀착시켜 착용할 것을 권고하고 있다. 허리 벨트는 골반 아래쪽을 낮게 감싸고, 어깨 벨트는 목이 아닌 어깨 중앙과 쇄골을 지나도록 조정해야 한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지