제주 떠나 강원도 전장에서 산화한 16세 호국영웅, 75년 만에 고향 제주에 잠들다

6·25전쟁 당시 고향 제주를 떠나 강원도 전장에서 전사한 박장수 하사가 75년 만에 신원이 확인돼 12일 고향 땅에 안장됐다.

국방부 유해발굴감식단은 이날 국립제주호국원에서 유가족, 군 주요 인사, 제주도 행정부지사, 보훈단체 등 150여 명이 참석한 가운데 안장식을 거행했다.

12일 오전 국립제주호국원에서 열린 고 박장수 하사 안장식에서 유가족 대표인 고인의 여동생 박장숙 씨가 분향하고 있다.국방부 제공

안장식은 유가족 요청에 따라 고인의 고향인 제주에서 최고의 예를 갖춰 마련됐다.

행사는 영현 입장, 경례, 추모사, 헌화 및 분향 순으로 진행됐다.

이어 영현을 묘역으로 봉송해 하관과 허토, 조총 발사, 묵념 순으로 엄수했다.

고인은 올해 국유단이 열두 번째로 신원을 확인한 호국영웅이며, 2000년 4월 유해발굴사업 개시 이래 가족 품으로 돌아간 280번째 국군전사자다.

고인의 유해는 6·25전쟁 참전용사와 지역 주민들의 제보를 토대로 발굴됐다.

국유단은 11사단 소속 노무자로 참전했던 정남주 씨 등 다수의 주민에게서 “강원도 고성군 토성면 도원리에서 전투가 발생했고 마을 사람들이 국군 유해를 묻어줬다”는 제보를 받았다.

이에 따라 2011년 9월 전문발굴팀을 투입해 도원리 일대에서 넙다리뼈와 정강뼈 등 부분 유해를 수습했다.

당시 유전자 분석을 진행했지만 유가족 시료를 확보하지 못해 가족관계 확인으로 이어지지 못했다.

전병희 국방부 유해발굴감식단장(오른쪽)이 12일 오전 국립제주호국원에서 열린 고 박장수 하사 안장식에서 유가족 박장숙 씨에게 신원확인 통지서를 전달하고 있다. 국방부 제공

신원 확인의 계기는 올해 3월 ‘제주도 유가족 집중 찾기’ 기간에 마련됐다.

국유단 유가족 찾기 탐문관이 고인의 여동생 박장숙(74) 씨의 거주지를 직접 찾아 유전자 시료를 채취한 것이다.

국유단은 3월 30일부터 5일간 제주 지역 출신 전사자의 신원확인율을 높이기 위해 기존 일정과 별개로 특별 일정을 편성했으며, 탐문관 11명이 지자체·군부대의 협조를 받아 총 384명의 시료를 채취했다.

고인은 1935년 2월 제주 서귀포시 표선면에서 9남매 중 장남으로 태어났다.

1950년 9월 1일 입대해 국군 제11사단 소속으로 싸우다 이듬해 5월 13일 ‘양양-간성 진격전’에서 전사했으며, 당시 공적을 인정받아 1954년 화랑무공훈장이 추서됐다.

안장식에 앞서 전 단장은 고인의 여동생 박 씨에게 호국영웅 귀환패와 신원확인 통지서, 발굴 유품이 담긴 ‘호국의 얼 함(函)’을 전달했다.

고인의 전사 이후 태어난 막내 여동생인 박 씨는 “오빠 유해를 찾았다는 소식에 ‘꿈인가 생시인가’ 하면서 한없이 울었다”며 “생전 오빠가 살았던 표선면 충혼묘지에 편안히 잘 모셔야겠다”고 말했다.

이어 “유해를 찾아준 국방부에 감사드린다”고 덧붙였다.

전 단장은 “젊은 나이에 고향을 떠나 낯선 강원도 전장에서 기꺼이 목숨을 바치신 고인의 숭고한 희생과 헌신에 깊은 경의를 표한다”며 “이제라도 고향 땅, 가족들 곁에서 편안히 안식하시길 바란다”고 밝혔다.

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