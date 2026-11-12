의대 신설 핵심은 정착…안동시, 의료인력 지역 거주 생태계 조성

경북 안동시가 국립경국대 의과대학 신설 확정에 발맞춰 330실 규모의 복합형 청년주택 조성 등 의료인력 정착과 바이오산업 연계를 위한 후속 과제 추진에 속도를 내기로 했다.

12일 시에 따르면 교육부는 2030년 의과대학 신설을 목표로 국립경국대에 입학 정원 40명을 배정했다. 시의 후속 과제는 크게 세 가지다. 의과대학과 교육병원의 성공적인 설립과 학생과 의료인력이 지역에 정착할 수 있는 환경을 조성하고 안동의 바이오·백신산업과 의학교육·연구 기능을 연결하는 것이다.

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무엇보다 시는 대학과 교육병원을 설립하는 것만큼 의료 인력이 지역에 안정적으로 머물 수 있는 환경을 조성하는데 머리를 맞댄다. 시는 도청 신도시 2단계에 의과대학 기숙사와 지역 의료인 임대주택을 결합한 복합형 청년주택 조성을 추진한다. 규모는 기숙사 180실과 의료인 임대주택 150실 등 총 330실이다. 어린이집과 커뮤니티 시설을 함께 갖춘다.

시는 대학생 학업장려금과 장학사업을 활용하고 전입지원금과 기숙사비 지원 확대 등 추가적인 정착 지원 방안도 검토 중이다. 청년 천원주택 사업과 연계한 임대료 지원에 학생과 의료인력이 안정적으로 생활할 수 있는 여건을 마련한다.

의과대학이 들어설 도청 신도시의 정주 환경 개선을 추진한다. 복합커뮤니티센터 조성과 도청 신도시․원도심 간 접근성 개선 등 생활 기반을 확충한다.

시는 국립의대 신설이 중점 사업인 바이오·백신산업에도 새로운 가능성을 열어줄 것으로 기대하고 있다. 시는 기반 시설을 활용해 대학·기업·연구기관 중심의 기존 협력체계를 병원까지 참여하는 산·학·연·병 협력체계로 확대한다. 연구 개발부터 비임상과 임상, 생산까지 이어지는 바이오산업 생태계를 강화하고 공동연구와 기술개발, 전문인력 양성 등을 통해 의료와 산업이 함께 성장하는 기반을 마련한다.

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