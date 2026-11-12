강원소방, 노후 공동주택 52곳 불시단속… 12곳서 24건 적발

강원도소방본부는 겨울철 화재 위험이 높아지는 시기를 맞아 도내 노후 공동주택 52곳을 대상으로 불시단속을 실시하고 입주민과 관리주체에 화재예방과 안전관리 강화를 당부했다고 12일 밝혔다.

이번 단속은 지난 2일부터 6일까지 18개 조사반 38명이 참여한 가운데 스프링클러설비가 설치되지 않았거나 피난·방화시설 관리가 취약한 노후 공동주택을 중심으로 진행됐다.

강원소방본부가 노후 공동주택을 불시단속하고 있다. 강원소방본부 제공

조사 결과 52곳 중 40곳은 양호했다. 12곳에서 방화문 유지관리 불량 등 총 24건의 지적사항이 확인됐다. 조치명령과 화재안전컨설팅을 병행했다.

특히 방화문이 정상적으로 닫히지 않거나 피난통로에 장애물이 적치된 경우, 화재 발생 시 연기가 확산되거나 신속한 대피가 어려워질 수 있어 각별한 주의가 필요하다.

이에 공동주택 관리주체에 소방시설의 정상 작동 여부를 수시로 확인하고, 방화문 폐쇄 상태 유지와 피난통로 장애물 제거 등 기본적인 안전관리를 철저히 해줄 것을 당부했다.

오승훈 소방본부장은 “공동주택은 여러 세대가 함께 생활하는 공간인 만큼 작은 관리 소홀도 큰 인명피해로 이어질 수 있다”며 “겨울철 화재에 대비해 관리주체와 입주민 모두 평소 소방시설 관리와 피난통로 확보에 관심을 기울여 주시길 바란다”고 말했다.

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