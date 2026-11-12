디케이화인케미칼, ‘CHINACOAT 2026’ 참가…셀룰로오스 소재 소개

사진=디케이화인케미칼 제공

디케이화인케미칼은 11일부터 13일까지 중국 광저우에서 열리는 국제 도료·코팅 전시회 ‘CHINACOAT 2026’에 참가해 코팅·건축 분야에 쓰이는 셀룰로오스 소재를 소개한다고 밝혔다.

올해 30주년을 맞은 CHINACOAT는 도료·코팅 원료와 첨가제, 생산 설비 등을 다루는 전시회다. 세계 각국의 기업과 업계 관계자들이 참가해 제품과 기술을 선보이고 사업 협력 방안을 논의한다.

디케이화인케미칼이 선보이는 셀룰로오스 소재는 페인트와 코팅제의 점도를 조절하고 수분을 유지하는 데 활용된다. 회사 측은 작업 과정에서 적정한 점도를 유지하고 도포성을 조절하는 데 활용된다고 설명했다.

도료·코팅 분야에서는 회사 측에 따르면 수성 페인트를 붓이나 롤러로 도포할 때 흐름과 점도를 조절하고 수분 유지에 활용된다.

건축 분야에서는 타일 접착제와 석고 미장재 등에 적용된다. 디케이화인케미칼은 사용 목적과 건축자재의 특성, 시공 조건에 따라 관련 소재를 공급하고 있다고 설명했다.

디케이화인케미칼은 이번 전시에서 용도별 소재의 역할과 적용 방안을 소개하고, 기존 해외 고객사 및 신규 방문객들과 제품 활용 및 협력 기회를 논의할 계획이다. 해외 고객사와의 협력 가능성도 모색할 예정이다.

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