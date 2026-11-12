고령군, 세계역사도시연맹 가입… 대가야 역사문화 세계에 알린다

경북 고령군은 역사유산 도시 간 국제 협력기구인 ‘세계역사도시연맹(LHC)’에 정식 회원도시로 가입했다고 12일 밝혔다.

군은 일본 히메지시에서 열린 제20회 세계역사도시회의에 참가해 LHC 회원도시 가입을 최종 결정지었다. 이로써 경주와 안동, 공주, 부여, 수원에 이어 국내 6번째 회원도시로 김해시와 함께 이름을 올리게 됐다.

세계역사도시연맹은 1987년 일본 교토시에서 창립돼 교토와 로마, 보스턴, 아테네 등 65개국 137개 도시가 가입돼 역사도시 간 교류와 상호 이해를 증진하고 역사도시의 보존과 발전을 도모하는 국제협력기구다. 회원 도시들은 세계역사도시회의 등을 통해 문화유산 보존·활용 경험과 정책을 공유하며 협력관계를 이어가고 있다.

군은 2023년 9월 ‘고령 지산동 고분군’ 유네스코 세계유산 등재와 2025년 2월에 가야역사문화권 최초의 ‘대가야 고도’ 지정 후 지역 유산의 가치를 국제사회에 알리고 해외 역사도시와의 교류 기반을 마련하기 위해 LHC 가입을 다각도로 추진해 왔다.

이번 가입을 계기로 군은 세계 회원도시들과 문화유산 보존 및 활용과 역사경관 관리, 주민참여 등 다양한 분야의 우수 사례를 공유한다. 또한 문화유산의 지속 가능한 보존과 활용을 위한 국제적 논의에 참여해 대가야 역사문화와 고령의 관광 자원을 전 세계에 소개한다.

군 관계자는 “LHC 가입을 통해 쌓아갈 국제교류 경험이 지역 정책을 구체화하는 데 도움이 되길 기대한다”며 “지역 주민이 직접 체감할 수 있는 문화유산 보존과 지역 활성화로 이어지도록 노력하겠다”고 말했다.

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