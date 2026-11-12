강원소방, 소방노조와 머리 맞대…근무 여건·복지 개선 논의

강원도소방본부는 10일부터 11일까지 1박 2일간 강릉 라카이 샌드파인 리조트에서 공노총 소방노조와 함께 ‘2026년 노사 파트너십 향상 워크숍’을 개최한다고 밝혔다.

이번 워크숍에는 공노총 소방노조 관계자 33명과 강원소방본부 및 소방서 관계자 17명 등 총 50명이 참석한다. 전국 임원인 이창석 전국위원장, 이정환 부위원장, 김화중 사무총장도 참석해 의미를 더한다.

강원도소방본부 ‘2026년 노사 파트너십 향상 워크숍’ 모습. 강원도소방본부 제공

이번 행사는 노사 간 상호 이해와 신뢰를 바탕으로 소통을 활성화하고 소방공무원의 근무환경 및 복지 향상과 현장 중심의 소방정책 발전을 위한 협력 방안을 모색하고자 마련됐다.

첫째 날에는 소방행정과장과 노조 대표자의 인사말을 시작으로 본부 및 소방서 업무 담당자와 노조 조합원 간 상견례를 진행한다. 강원소방본부의 주요 정책과 향후 추진 방향을 공유한다.

주요 정책 설명은 △2026년 정원 개편 및 인력관리·재배치 계획 △소방 인사정책 개선 및 주요 추진 방향 △구내식당 운영, 공사상자 지원, 심신안정실 등 후생복지사업 △소방공무원 복무제도와 순환식 체력검정 및 교육훈련 추진 방향 △긴급구조표준시스템 운영 및 고도화 계획 안내 등으로 구성된다.

이어 노동조합 자체 성과보고회를 통해 노조 운영성과 및 주요 현안을 공유하고 저녁에는 노사가 함께하는 만찬 및 화합의 시간을 마련해 격의 없는 소통과 교류를 이어갈 예정이다.

둘째 날에는 경포호와 허균·허난설헌 기념관 등 강릉지역 명소를 탐방하고 환경정화 활동도 함께 추진해 지역사회와 함께하는 뜻깊은 시간을 가질 계획이다.

오승훈 소방본부장은 “노사가 서로의 입장과 현장의 목소리를 이해하고 소통하는 과정이 조직 발전의 중요한 밑거름”이라며 “앞으로도 지속적인 대화와 협력을 통해 소방공무원의 근무 여건과 복지를 개선하고 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 한 건전한 노사문화가 정착될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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