국내외 오가며 800억대 불법 도박사이트 운영 일당 등 196명 무더기 검거 [사건수첩]

국내외에 사무실을 수시로 옮겨 다니며 불법 도박사이트 5개를 운영한 일당과 도박 행위자 등 196명이 경찰에 붙잡혔다.

대구경찰청 광역범죄수사대는 도박공간개설 등의 혐의로 총책 A씨 등 5명과 운영조직원 145명, 도박 행위자 46명 등 총 196명을 검거해 이 중 A씨 등 21명을 구속했다고 12일 밝혔다.

경찰이 울산과 대전에 차려진 사무실을 급습해 범인을 검거하고 있다. 대구경찰청 제공

경찰에 따르면 A씨 등은 2023년3월부터 올해 8월까지 라오스와 국내 등지에 사무실을 수시로 옮기며 불법 도박사이트 5개를 운영해 입금액 기준 총 800억원대 도박 공간을 개설한 혐의를 받고 있다.

경찰은 범행에 사용한 금융계좌 760여개와 압수수색으로 확보한 증거물을 분석해 울산과 대전에 차려진 사무실 2곳을 추가로 찾아냈다. 이를 통해 서로 연계해 있던 도박사이트 운영조직 5개의 실체를 규명하고, ‘본사-부본사-총판-매장’으로 이어지는 피라미드식 영업망 전체를 계층별로 추적해 운영 총책부터 총판∙매장 업주까지 일괄 검거했다.

검거된 피의자 중에는 전국 7개 폭력조직 소속 조직폭력배 11명도 포함된 것으로 드러났다. 경찰은 범죄수익 환수를 위해 4억7000만원을 기소 전 추징보전 조치했으며, 추가로 특정한 범죄수익 5억6000만원에 대해서도 추징보전 절차를 진행 중이다. 또 주요 가담자 60명에 대해선 국세청에 과세자료를 통보해 범행 동기가 되는 경제적 이익을 차단했다.

연합 도박사이트 조직도. 대구경찰청 제공

경찰 관계자는 “불법 도박사이트 운영자는 물론 가담한 사람까지 끝까지 추적해 검거하고, 범죄수익은 철저히 환수해 범행의 동기를 차단하겠다”며 “불법 도박이 우리 사회에 뿌리내리지 못하도록 엄정하게 수사해 나가겠다”고 밝혔다.

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