화성 서부권 ‘소아의료 공백’ 깬다…봉담어린이병원 첫 삽

경기 화성시 서부권의 숙원인 소아·청소년 전담 의료기관 건립이 궤도에 올랐다.

화성시는 민선 8기 핵심 공약사업으로 추진해 온 ‘봉담어린이병원’ 건립 공사에 착수했다고 12일 밝혔다.

화성시청

시는 전날 오후 3시 효행구 봉담읍 상리 687-3번지 일원 건립 부지에서 착공식을 열고 본격적인 공정의 시작을 알렸다.

의료법인 삼송의료재단이 개설을 추진하는 봉담어린이병원은 지하 3층~지상 10층 규모의 복합건물 내 지상 8~10층(연면적 약 2640㎡)에 50병상 규모로 들어선다.

앞서 이 사업은 지난해 9월 화성시 의료기관 개설위원회 사전심의를 통과하고 올해 2월 건축허가를 받았다. 지난달 29일에는 착공신고가 수리됐다.

재단 측은 2027년 12월 건물 준공을 한 뒤 내부 인테리어와 의료기관 개설 허가 절차를 거쳐 2028년 7월 정식 개원할 계획이다.

특히 시와 재단은 개원 이후 평일 야간과 주말·공휴일에도 소아 경증 환자를 진료하는 ‘달빛어린이병원’ 지정을 추진하기로 했다. 덕분에 소아·청소년 의료 인프라가 열악했던 화성 서부권 주민들의 원정 진료 불편이 해소될 전망이다.

정명근 시장은 “봉담어린이병원 착공은 화성 서부권의 소아의료 접근성을 획기적으로 높이는 계기가 될 것”이라며 “아이들이 거주 지역과 관계없이 언제든 안심하고 진료받을 수 있도록 의료격차 해소와 인프라 확충에 행정력을 집중하겠다”고 밝혔다.

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