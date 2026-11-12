충주댐 완공 41년…수변 규제 일부 풀고 ‘체류형 관광’ 길 열었다

충주시가 1985년 10월 충주댐 완공 이후 41년째 이어져 온 수변 규제 가운데 시 조례로 풀 수 있는 부분을 완화하고 체류형 관광 활성화의 발판을 마련했다. 개발이 가능해진 면적은 계획관리지역 157만㎡로 특화경관지구 전체(약 51㎢)의 3% 수준이다.

수주팔봉 유원지 전경. 충주시 제공

시는 ‘충주시 도시계획 조례’ 개정안이 제307회 시의회 임시회에서 수정 가결돼 13일 공포·시행한다고 밝혔다. 특화경관지구 안에 숙박·위락시설 입지를 허용하고 건축물 높이 기준을 완화하는 내용이 골자다.

이번 개정은 시가 지난 9월 수립한 ‘물 주권 회복을 위한 종합 추진계획’의 후속 조치다. 충주댐 권역은 상수원보호구역과 수변구역 등 중첩 규제로 도시 확장과 관광개발에 제약이 컸다. 특히 중앙탑, 탄금호 등 주요 수변 관광지에 숙박시설을 조성하기 어려워 체류형 관광 기반이 부족하다는 지적이 이어져 왔다.

특화경관지구는 수변 경관 보호와 난개발 방지를 위해 2011년 지정됐다. 탄금호, 충주호, 수주팔봉 일대 약 51㎢에 이른다. 시 관계자는 “다른 지역보다 넓게 지정된 측면이 있다”고 설명했다. 2011년 이전에는 다른 법령에 따라 규제를 받았고 지구 지정 이후에는 경관지구 규제가 추가로 적용되는 이중 규제 구조였다.

시는 지구의 틀은 유지하되 그동안 제한됐던 일반숙박시설, 생활숙박시설, 위락시설의 입지를 허용했다. 위락시설은 지구 차원의 제한을 없애 각 용도지역의 기존 기준을 따르게 한 것으로 유흥주점 등을 새로 허용하는 취지는 아니라는 게 시의 설명이다. 구체적인 허용 범위는 용도지역별로 달라진다.

이번 개정으로 개발이 가능해진 면적은 계획관리지역 157만㎡로, 특화경관지구 전체(약 51㎢)의 3% 수준이다. 시는 특정 거점을 염두에 둔 투자 유치 구상은 없으며 민간이 사업에 나설 수 있도록 길을 열어준 것이라는 입장이다. 현재 투자 의사를 밝힌 곳은 없다. 시는 전체 숙박시설 규모가 다른 시·군에 비해 부족한 편은 아니라고 설명했다.

건축물 높이 기준은 계획관리지역에 한해 기존 3층·12m 이하에서 4층·16m 이하로 상향됐다. 기존에는 경관지구 안에서 높이의 1.5배까지 짓기 위해 도시계획위원회 심의에 더해 용역과 구역 지정·공고 절차를 거쳐야 했지만, 앞으로는 심의만으로 가능하다.

시 관계자는 “계획관리지역은 이미 주택 등이 들어선 구역인 만큼 이중 규제를 없애 개발 가능성을 넓히는 것”이라며 “경관과 주거지에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 본다”고 전했다.

숙박시설 증가에 따른 오·폐수와 수질 영향에 대해 시는 해당 지역에 하수도 등 기반시설이 보급돼 있어 크게 문제 될 것이 없다고 주장했다. 시는 한강수계법상 수질 보전을 위해 지정된 수변구역은 시가 규제하는 특화경관지구와 별개라고 선을 그었다. 수변구역으로 지정된 한강 구간 양안은 관련 법률에 따라 숙박업과 식품접객업 신규 설치가 원칙적으로 제한되며 이번 개정과 관계없이 기존 규제가 유지된다.

이번 조례안은 '수정 가결'됐지만 수정된 부분은 특화경관지구 내용이 아니라 같은 개정안에 담긴 재생에너지(태양광) 발전설비 이격거리 기준이다. 시는 원안에서 전 지역 200m로 정했으나 의회가 읍·면 지역에 한해 100m로 완화했다. 민가가 많은 동 지역은 200m가 유지된다.

개정안에는 이 밖에 농공단지 건폐율 완화와 보전관리지역 내 발전시설 허용도 포함됐다. 농공단지 건폐율은 관련 법 개정에 맞춰 기존 70%에서 80%로 일괄 정비하는 것으로 시내 5개 단지가 대상이다.

시는 부시장을 단장으로 한 ‘물 주권 회복 실무TF’를 중심으로 국가하천 인·허가권 위임, 공업용수 확보, 수자원 피해 실질적 환원 등 남은 과제를 관계기관과 협의해 나갈 방침이다. 이들 과제는 관계기관과 협의가 이어지고 있으며 이번 조례 개정은 시가 자체 규제 중 특화경관지구 때문에 하지 못했던 부분을 찾아 푼 조치라고 시는 설명했다.

다만 수변구역 등 상위법에 근거한 규제의 완화는 시 차원에서 쉽지 않다는 게 시의 설명이다.

시 관계자는 “수변 경관을 보전하는 큰 틀을 유지하면서 주요 관광 거점에 숙박시설이 들어설 수 있는 제도적 기반을 마련했다는 데 의미가 있다”며 “조례 공포와 함께 규제 완화가 시행되는 만큼 지역 관광 활성화와 시민 삶의 질 향상에 최선을 다하겠다”고 말했다.

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