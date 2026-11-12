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3대 메가, 충청서 본격 시동…李대통령·이재용 나란히 '첫 삽'

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李대통령, 이재용 회장 공개 언급하며 감사 표시…이 회장, 허리 숙여 인사
온양캠퍼스 건설현장 방문…현장 회의서 "기업인 어려움 선제적 개선"

이재명 대통령은 12일 정부가 중점적으로 추진하는 대규모 지역 투자 사업인 '3대 메가프로젝트'의 본격적인 시작을 기념해 이재용 삼성전자 회장과 함께 첫 삽을 떴다.

이 대통령은 이날 오전 충남 아산시 삼성전자 온양캠퍼스 건설 현장에서 열린 '충청권 메가프로젝트 착공식'에 참석했다.

이재명 대통령이 12일 충남 아산 삼성전자 온양캠퍼스 건설현장에서 열린 충청권 메가프로젝트 착공식을 마친 뒤 이 공장에서 주력 생산되는 제품인 &#39;TSP(Test &amp; System Package)&#39;에 서명한 뒤 이재용 삼성전자 회장과 악수하고 있다. 연합뉴스
이재명 대통령이 12일 충남 아산 삼성전자 온양캠퍼스 건설현장에서 열린 충청권 메가프로젝트 착공식을 마친 뒤 이 공장에서 주력 생산되는 제품인 'TSP(Test & System Package)'에 서명한 뒤 이재용 삼성전자 회장과 악수하고 있다. 연합뉴스

이 회장은 이 대통령이 입장할 때부터 함께했고 착공식 내내 옆자리를 지켰다. 평소와 달리 안경을 쓰지 않은 모습이었다.

이 회장은 환영사에서 "대통령님의 리더십 아래에 중앙과 지방정부, 그리고 기업이 함께 힘을 모으면 국가 대도약의 전기를 마련할 수 있다고 확신한다"며 "저희가 더 큰 책임감을 갖겠다"고 약속했다.

이 대통령은 이 회장의 발표를 듣고 옅게 웃으며 박수를 쳤고, 이 회장이 착석하기에 앞서 다시 인사하자 고개를 끄덕이며 화답했다.

이 대통령 역시 축사를 시작하면서 이 회장을 공개적으로 언급하고 "오늘 우리가 함께 뜬 첫 삽이 충청의 눈부신 도약을 넘어 누구도 넘볼 수 없는 '대체불가 대한민국'을 세우는 굳건한 디딤돌이 되기를 기대한다"며 삼성전자 임직원과 투자 기업, 충청권 시민과 지방정부에 두루 감사를 표했다.

이 대통령은 축사를 마친 뒤 이 회장에게 다시 손을 뻗어 악수를 건넸고, 자리에서 일어나 기다리던 이 회장은 재차 허리를 숙여 인사했다.

행사에 참석한 충남대학교 학생이 상생 협력 메시지를 발표할 때 이 대통령과 이 회장이 나란히 앉아 환하게 웃는 장면이 카메라에 포착되기도 했다.

착공식의 마지막 순서로 이 대통령은 이 회장을 비롯한 정부·기업·지방정부 관계자들과 함께 첫 삽을 뜨는 세레머니를 했다. 참석자들은 "대한민국 초격차, 충청에서 화이팅"이라고 구호를 외쳤다.

이 대통령은 이날 이 회장의 안내를 받아 온양 공장의 주력 생산 제품인 'TSP(Test & System Package)'에 직접 서명을 남긴 뒤, 현장에서 열린 메가프로젝트 4차 민관합동 점검 회의를 직접 주재했다.

이 대통령은 모두발언에서 "경제가 성장해야 우리 국민들의 희망도 생겨난다"며 "현장 기업인 여러분이 갖고 계신 어려움은 저희가 적극적 선제적으로 개선해나가겠다"고 말했다.

<연합>


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