‘당신이 잠든 사이’, Q저널리즘상 연속·심층보도 부문 수상

세계일보 탐사기획 ‘당신이 잠든 사이’가 제4회 Q저널리즘상 연속·심층보도 부문 수상작으로 선정됐다. 본지는 지난해 제3회 전문분석·비평 부문에 이어 2년 연속 이 상을 받게 됐다.

사단법인 저널리즘클럽Q는 10일 제4회 Q저널리즘상 4개 부문 수상작을 발표했다. 연속·심층보도 부문은 환경미화원의 야간노동 실태를 다룬 세계일보 취재팀(조병욱·백준무·배주현·정세진·최상수·도진희·권기현)의 ‘당신이 잠든 사이’에 돌아갔다.

취재팀은 수거 작업 중 숨지거나 다친 환경미화원들의 삶을 복원했다. 미화원 당사자 설문과 업체들의 안전기준 이행 자료를 토대로 야간 수거 현장에서 같은 위험이 반복되는 이유도 짚었다.

심사위원회는 심사평에서 “죽음을 불행 서사로 소비하지 않고 한 사람의 일상을 되살렸다”고 평가했다. 이어 “한 사람의 죽음에서 출발해 왜 같은 사고가 반복되는지 연재를 통해 끝까지 물었다”고 선정 이유를 밝혔다.

올해 연속·심층보도 부문에는 22편이 출품돼 7편이 본심에 올랐다. 이 가운데 최종 논의 대상이 된 4편은 모두 세계일보 보도였다. 수상작 외에 한국 힙합 30년의 역사와 힙합인들의 삶을 취재한 ‘한국힙합, 홍대에서 BTS까지’, 청소년 방임을 다룬 ‘사각의 사각’, 고립사를 조명한 ‘닫힌 문 너머’가 함께 논의됐다.

발생기사 부문은 시사IN 전혜원 기자·최한솔 PD의 ‘국가가 비운 자리 그의 마지막 다이빙’이 수상한다. 일제강점기 일본 조세이 탄광 수몰사고로 숨진 조선인 노동자들의 유골 수습 현장을 취재한 보도다. 전문분석·비평 부문에는 언론사 40여곳의 지배구조와 신문 사설 1만여건을 분석한 미디어오늘 금준경·박서연·윤유경·윤수현 기자의 ‘자본이 삼킨 언론, 그 후’가 뽑혔다. 특별상은 ‘[취재후] 취득세의 함정...우리는 정말 ‘탈세’했을까?’ 등 5편을 쓴 임장원 전 KBS 기자가 받는다. 공동 수상자를 포함한 수상자는 모두 14명이다.

Q저널리즘상은 ‘퀄리티 저널리즘’을 지향하는 전·현직 기자 100여명의 모임인 저널리즘클럽Q가 2023년 제정했다. 단독이나 특종 여부보다 기사의 품질과 저널리즘 원칙 준수, 독자와 시청자 입장에서 ‘좋은 기사’인지를 핵심 기준으로 삼는다. 올해는 39편이 출품돼 13편이 본심에 올랐으며, 지난 7일 열린 본심에는 박재영 고려대 교수(심사위원장) 등 5명이 참여했다.

시상식은 14일 오전 10시 서울 고려대 안암캠퍼스 우당교양관에서 열린다.

다음은 심사평 전문

수상 대상작은 단독이나 특종 여부보다는 기사의 품질, 저널리즘 원칙 준수, 취재와 보도방식의 새로움, 그리고 무엇보다 독자와 시청자의 입장에서 ‘좋은 기사’인지를 핵심 평가 기준으로 선정했다. 심사위원들은 하루하루 현장을 지키며 성실하게 양질의 기사를 써온 기자들의 노고를 격려하고, 언론의 신뢰를 높이는 데 기여한다는 시상식의 제정 취지를 고려해 평가를 진행했다.

올해 출품작은 발생기사 6편, 연속·심층보도 22편, 전문분석·비평 7편, 특별상 4편으로 모두 39편이다. 예심위원 7명이 치열성·투명성·다양성·몰입성을 기준으로 심사해 각각 2편, 7편, 2편, 2편을 본심에 올렸다. 11월 7일 열린 본심에는 박재영 고려대 교수(심사위원장), 박동해 저널리즘클럽Q 운영진, 김봄 작가, 문성호 토끼풀신문 편집장, 박경애 마포구 시민기자가 참여했다. 위원들은 기자가 들인 공력이 독자의 이해로 이어졌는지, 같은 사안을 다룬 다른 기사에서는 만나기 어려웠던 사람과 사실을 보여줬는지 토론해 수상작을 정했다.

▲발생기사

시사IN의 취재팀의 〈국가가 비운 자리 그의 마지막 다이빙〉과 한겨레 신다은 기자의 〈구글, 불법촬영 삭제 요청 피해자 이름·직장·전화 노출시켰다〉가 본심에 올랐다. 한겨레 보도는 피해자의 정보가 새어 나간 경로를 찾아 구글과 관계 기관에 시정을 요구했다. 보도가 오히려 유출된 정보를 확산시킬 수 있어 공개 시점을 신중하게 정한 피해자 중심의 판단도 높이 평가했다.

시사IN 취재진은 1942년 일본 조세이 탄광 수몰사고로 숨진 조선인 136명을 포함한 노동자 183명의 유골을 찾는 과정을 보도했다. 증언·자료집 〈아버지는 바다 밑에〉 등 당시 기록을 토대로 수몰사고를 재구성하고, 일본 시민들이 수십 년간 희생자를 추모해 온 끝에 직접 유골 수습에 나선 경위를 짚었다. 올해 2월 현지 취재 도중에는 유골 수색에 자원한 민간인 잠수사가 숨지는 사고가 났지만 취재진은 철수하지 않고 현지 잠수사들의 증언으로 사고 경위까지 기록했다.

심사위원들은 취재진이 유족과 자원봉사 잠수사, 수색의 위험을 걱정하는 주민 등 현장에서 만난 20여 명의 목소리를 고루 담은 점을 높이 평가했다. 기록의 출처를 밝히고, 글로 다 전하기 어려운 동료 잠수사의 증언은 영상으로 남긴 점도 좋은 평가를 받았다. 다만, 기사 안에서 비슷한 취지의 발언이 반복돼 긴 기사의 호흡을 더 다듬을 여지가 있다는 의견이 있었다. 시민 모임이 추모 활동에서 유골 수습으로 나아간 과정을 더 설명했으면 좋았겠다는 의견도 나왔다.

그러나 심사위원들은 시민들이 왜 목숨을 걸고 바다에 들어가는지 여러 사람의 경험을 통해 독자 스스로 이해하게 했다는 점을 높이 샀다. 현장 취재에 앞서 사전 취재를 철저히 준비한 점, 현장에서 뜻밖에 마주한 사건에도 기록을 포기하지 않고 충실한 보도로 이어 간 점도 들어 시사IN 보도를 선정했다.

▲연속·심층보도

연속·심층보도 부문에서는 세계일보 기자들의 기사가 돋보였다. 본심에 오른 7편 가운데 최종 논의 대상에 오른 4편이 모두 세계일보 보도였다. 환경미화원의 노동 환경을 다룬 〈당신이 잠든 사이〉, 한국 힙합 30년의 역사와 힙합인들의 삶을 취재한 〈한국힙합, 홍대에서 BTS까지〉, 청소년 방임을 다룬 〈사각의 사각〉, 고립사를 조명한 〈닫힌 문 너머〉다.

〈사각의 사각〉은 취재가 어려운 청소년에게 직접 경험을 들었다는 점에서, 〈닫힌 문 너머〉는 죽음에 앞선 삶을 들여다봐 고립된 사람에 대한 독자의 편견을 돌아보게 했다는 점에서 지지를 받았다. 다만 네 작품 모두 앞에서 인물의 서사를 풀고 뒤에서 설문·자료로 구조를 보여주는 구성이 비슷하게 반복된다는 지적도 나왔다.

마지막까지 경합한 작품은 〈당신이 잠든 사이〉와 〈한국힙합, 홍대에서 BTS까지〉였다. 한국힙합 보도는 33년 전 자사 칼럼이 ‘저질 외래풍조’라 부른 문화를 취재로 바로잡겠다는 기획에서 출발했다. 무대를 찾아다니는 청년들의 일상을 통해 방송 경연으로 힙합을 접한 독자의 인식을 바꿨다는 평가를 받았다. 다만 음악인의 생계와 가사 4008곡 분석, 지역 무대, 한국 힙합의 역사를 함께 다루면서 회차를 관통하는 질문이 흐려졌다는 의견이 나왔다.

〈당신이 잠든 사이〉에서 심사위원들이 오래 기억한 것은 다치고 숨진 미화원들의 삶을 재구성한 내러티브 작법이었다. 취재팀은 사망한 환경미화원의 삶을 입체적으로 추적해, 죽음을 불행 서사로 소비하지 않고 한 사람의 일상을 되살렸다는 평가를 받았다. 더불어 취재팀은 이어 미화원들과 함께 새벽 거리를 돌고, 전국 지자체에서 관련 자료를 확보·분석해 안전 원칙이 유명무실해진 현실을 짚어 냈다. 다만 시리즈 후반의 자료 분석에서 초반의 서사가 끊긴다는 지적도 있었다. 그럼에도 한 사람의 죽음에서 출발해 왜 같은 사고가 반복되는지 연재를 통해 끝까지 물었다는 점에서 수상작으로 선정했다.

▲전문분석·비평

최종 후보에 오른 시사IN 이상원 기자의 〈청소년 소셜미디어 규제, 세계 최초 실험 중인 호주를 가다〉는 호주를 직접 찾아 규제의 당사자인 청소년의 경험을 들었다. SNS를 쓰지 않는 청소년의 생활과 가족 관계를 함께 보여준 점이 신선했다. 결론을 미리 정하지 않고 엇갈리는 시각을 그대로 전한 점도 평가받았다. 다만 정책 시행 초기의 변화만으로 규제의 효과를 판단하기 어려웠고, 현장 보도에서 더 나아간 분석을 기대했다는 의견이 있었다.

미디어오늘 금준경 기자의 〈자본이 삼킨 언론, 그 후〉는 언론사의 매각 소식이 잦아든 뒤 실제로 뉴스룸 안에서 무슨 일이 벌어졌는지 추적했다. 공시자료를 읽어 40곳이 넘는 언론사의 지배구조를 시각화하고, 1만 건이 넘는 사설을 분석해 대주주가 바뀐 뒤의 논조 변화를 현장 구성원들의 증언과 함께 살폈다. 독자가 직접 매체별 논조를 비교할 수 있게 한 점도 돋보여 수상작으로 선정됐다.

다만, 일부 문답식 인터뷰는 분석의 깊이가 고르지 않았다. 경영난에 놓인 매체마다 인수 경위가 다르다는 점, 취재원의 폭을 더 넓혔으면 좋았겠다는 의견도 나왔다.

▲특별상

본심에 오른 아주경제 정현환 기자의 〈아직 해결되지 않은 5·18〉 보도는 오랜 침묵을 깨고 증언한 성폭력 피해자를 직접 만난 취재의 가치를 인정받았다. 피해자가 이름과 사진을 공개하기까지 쌓은 신뢰가 기사에서 느껴진다는 평가가 있었다. 다만 기존 조사에서 알려진 사실과 이번 취재로 새롭게 확인한 사실을 좀 더 선명하게 구분할 필요가 있었다는 의견이 제기됐다.

임장원 전 KBS 기자는 출입처도 현장 취재도 없던 디지털뉴스 부서에서, 뉴스 댓글에 남은 독자들의 질문을 실마리로 다시 취재를 시작했다. 취득세 탈루를 둘러싼 논란은 역대 청문회 기록과 판결문을 대조했고, 삼성 경영권 승계에 얽힌 전환사채 문제는 독자가 사건의 순서를 따라가며 이해할 수 있게 썼다. 현장성이 부족하고 자료 출처를 더 구체적으로 밝혔으면 좋았겠다는 지적도 있었다. 그러나 심사위원들은 여러 차례 보도됐어도 풀리지 않았던 의문에 정확하고 간결한 문장으로 답한 점을 높이 샀다. 시간이 지나 다시 읽어도 사건을 이해하는 데 도움이 된다는 점도 들어 특별상으로 선정했다.

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