동학농민혁명 참여자들의 이후 삶까지 조명…사료 제18권 발간

동학농민혁명 당시 지역 사회의 움직임과 혁명 이후 참여자들이 겪은 처벌과 고난을 살펴볼 수 있는 사료집이 발간됐다. 기존에 잘 알려지지 않았던 기록을 발굴·번역해 혁명의 전개 과정뿐 아니라 이후 개인과 지역 사회에 미친 영향까지 이해할 수 있는 자료를 보탰다.

동학농민혁명기념재단 동학농민혁명연구소는 동학농민혁명 관련 사료를 발굴해 번역한 ‘동학농민혁명 신국역총서 18’을 발간했다고 12일 밝혔다.

동학농민혁명기념재단 동학농민혁명연구소가 동학농민혁명 관련 사료를 발굴·번역해 발간한 ‘동학농민혁명 신국역총서 18’. 동학농민혁명기념재단 제공

이번 총서에는 ‘갑오일기’와 ‘이풍암공실행록’, 규장각 소장 동학농민혁명 관련 자료 23종 등이 수록됐다. 갑오일기’는 경상도 지례에 거주했던 양반이 작성한 것으로 추정되며, 저자의 이름은 알려지지 않았다. 동학농민혁명 전후 경상도 김산과 지례 지역의 정세와 사회상을 담고 있어 당시 혁명 활동과 이에 대한 지역 사회의 대응, 진압 과정을 살펴볼 수 있다. ‘이풍암공실행록’은 이병춘 선생의 손자 이길호 씨가 재단에 기탁한 자료다. 이병춘의 동학 참여 과정과 혁명 당시 체포돼 겪은 고초, 이후 행적 등을 기록하고 있다.

규장각 소장 자료 23종에는 혁명 이후 참여자와 관련 인물들이 겪은 처벌과 유배, 재산 피해, 신원 회복 노력 등이 담겼다. 동학농민혁명의 여파가 1894년에 그치지 않고 참여자와 후손, 지역 사회의 삶에도 이어졌음을 보여주는 기록이다.

총서는 번역문과 원문, 영인본을 함께 수록해 독자가 내용을 쉽게 이해하고 원자료와 대조할 수 있도록 했다. 관련 자료는 동학농민혁명 사료아카이브에서도 열람할 수 있다.

김양식 동학농민혁명연구소장은 “동학농민혁명 관련 사료의 발굴과 번역은 역사적 사실을 규명하고 그 의미를 이해하는 중요한 토대”라며 “이번 총서가 연구자와 시민들이 동학농민혁명의 역사와 정신을 이해하는 데 유용한 자료로 활용되길 기대한다”고 말했다.

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