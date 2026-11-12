국힘, ‘조작징계’ 주장 황경성에 최고위 출석 요청…“발언 근거 파악할 것”

국민의힘 지도부가 12일 당 윤리위원회의 ‘조작 징계’ 의혹을 제기한 황경성 윤리위원에게 비공개 최고위원회의 출석을 요청하기로 했다. 황 위원이 출석 의사를 밝히면 이르면 이날 회의를 열어 의혹을 제기한 근거를 직접 듣겠다는 방침이다.

최보윤 수석대변인은 이날 비공개 최고위 직후 기자들과 만나 “황경성 윤리위원에게 최고위에서 연락을 취할 것”이라며 “오겠다고 하면 오늘이라도 비공개 최고위원회를 열어서 어떤 근거로 그런 발언을 한 것인지 정확히 파악하는 절차를 거치게 될 것”이라고 말했다.

여의도 남중빌딩에 위치한 국민의힘 당사 모습. 연합뉴스

최 수석대변인은 최고위에서 황 윤리위원 의혹 관련 사실관계를 확인하는 데 장 대표도 긍정적인 입장을 보였다고 설명했다. 조작 징계로 밝혀질 경우 기존 징계가 무효라는 일각의 주장에 대해서는 “정확한 파악을 해야 되는 게 우선이라고 생각한다”고 말했다.

앞서 황 윤리위원은 전날 언론공지를 통해 “최근에서야 1월 한동훈 의원 제명부터 8월 진종오 의원까지 진행된 윤리위의 조작 징계 전모를 소상히 알고 증거자료까지 확보하게 됐다”며 “징계 당사자들과 당원동지들께 조작 징계에 참여한 당사자로서 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

황 윤리위원은 최근 지도부로부터 윤리위원 사직을 요구받았다며 “장동혁 대표와 윤민우 윤리위원장 간에 거래된 조작 징계 밀약의 전모가 드러날까 두려워 말썽의 소지를 없애기 위한 토사구팽”이라고도 주장했다. 다만 황 윤리위원이 말한 증거자료는 아직 공개되지 않은 상태다.

무소속 한 의원은 전날 국회에서 기자회견을 열고 “윤리위를 동원한 한동훈의 제명이 특정인의 정치적 이익을 위한 정치적 숙청이었다는 실체가 분명히 드러난 것”이라고 지적했다. 그는 “다른 사람도 아닌 현직 윤리위원의 양심선언”이라며 “장 대표는 지금이라도 이실직고하고 당원과 국민 앞에 용서를 구하라”고 촉구했다.

반면 장 대표는 전날 기자들과 만나 “징계 과정에서 어떠한 문제도 없다고 보고받았다”며 “절차적 문제가 있다고 주장할 거면 법적 대응을 하면 된다”고 반박했다. 장 대표는 황 윤리위원과 한 의원이 ‘조작 징계’를 주장하는 데 대해서도 “조작 징계가 맞다. 언론 조작에 대한 징계”라고 꼬집었다.

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