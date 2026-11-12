“12년의 배움 믿으라”…안민석 경기교육감, 수능 앞두고 격려 편지

2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 안민석 경기도교육감이 수험생과 고3 청소년들을 향해 격려 메시지를 내놓았다.

안 교육감은 12일 경기도교육청 누리집에 올린 응원 서한을 통해 “여러분은 모두 열두 해를 충실하게 걸어왔다”며 수험생들의 노고를 다독였다.

경기도교육감의 수험생 격려 서한. 경기도교육청 제공

이어 입시 중압감을 온전히 덜어주지 못한 가슴 무거움을 전하면서도 “수험표와 신분증 외에 ‘지금까지 잘 버텨온 자신을 믿는 마음’을 꼭 챙겨가 달라”고 당부했다.

안 교육감은 수험생 곁을 지킨 학부모와 교사들에게 감사를 전하는 동시에, 대학 진학 대신 일터를 택한 학생들까지 세심하게 챙겼다. 그는 “수능 대신 사회생활을 먼저 시작하기로 결심한 학생 여러분의 선택에도 깊은 격려와 응원의 박수를 보낸다”고 강조했다.

대한민국교육감협의회의 수능 응원 카드뉴스.

앞서 대한민국교육감협의회(회장 정근식 서울시교육감) 역시 전국 16개 시도교육감이 참여한 수능 응원 카드뉴스를 공개했다. 각 교육감의 특징을 살린 캐리커처와 함께 “하나의 시험이 모든 가능성을 정하지는 않는다”, “오늘은 너답게, 차분하게” 등의 문구를 담아 시험을 앞둔 청소년들에게 용기를 북돋웠다.

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