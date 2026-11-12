와이즈버즈, 3분기 영업익 37억…누적 영업익 94.6억

코스닥 상장 기업 와이즈버즈(각자 대표 김종원·최호준)는 2026년 3분기 연결 기준 매출 135억 원, 영업이익 37억 원을 기록했다고 12일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 29.6%, 영업이익은 76.0% 늘었다. 회사 측에 따르면 분기 영업이익이 30억 원을 넘어선 것은 처음으로, 분기 기준 최대치다. 영업이익률은 27.3%로 전년 동기 대비 7.2%포인트 개선됐으며, 회사 측이 집계한 연결 취급고는 1,546억 원으로 12.2% 성장했다.

1~3분기 누적 영업이익은 94억 6천만 원을 기록해 지난해 연간 영업이익 75억 8천만 원을 3개 분기 만에 넘어섰다. 3분기 누적 매출은 전년 대비 26.7% 늘어난 380억 6천만 원, 누적 영업이익률은 24.8%를 기록했다. 같은 기간 누적 순이익은 41억 1천만 원으로 전년 동기 18억 3천만 원 순손실에서 흑자 전환했다.

회사 측은 이번 실적 개선 배경으로 자체 AI 솔루션을 활용한 광고 운영 자동화를 꼽았다. 와이즈버즈는 자체 개발한 AI 솔루션을 퍼포먼스 마케팅 사업에 적용해 광고 운영 과정의 자동화를 확대했다고 설명했다. 마케팅 사업 부문 매출은 59억 2천만 원으로 전년 동기 대비 50.4% 증가했고, 영업이익은 8억 4천만 원에서 19억 9천만 원으로 137% 증가했다.

별도 기준 취급고는 826억 원으로 10.7% 늘었고, 별도 매출은 67억 1천만 원으로 59.4% 증가했다. 이에 따라 취급고 대비 매출 비율은 5.64%에서 8.12%로 상승했다.

회사 측에 따르면 크리에이티브 AI 솔루션 ‘애드바이저(Ad-Visor)’는 포토샵(PSD) 원본 파일 하나로 11개 주요 매체, 86개 광고 규격에 맞춘 소재를 5초 이내에 자동 생성한다. 올해 신설한 AI스튜디오에서는 콘셉트·스토리보드 설계부터 이미지·영상 생성, 편집·사운드·최종 검수까지 AI 영상 제작 전 과정을 수행한다. 회사 측은 AI 자동화 도입으로 소재 제작과 매체 최적화 시간을 줄였으며, 내부 집계 기준 직원 1인당 생산성이 전년 동기 대비 14.8% 높아졌다고 설명했다.

최호준 와이즈버즈 대표는 “글로벌 AI 투자의 패러다임이 인프라 구축에서 실질적인 수익 창출로 전환되고 있다”며 “광고 대행 비즈니스는 전통적으로 인건비 비중이 높은 노동집약적 산업이었으나, 와이즈버즈는 AI 자동화를 통해 원가 구조를 근본적으로 혁신했고 정량적 성과 지표를 통해 AI 기술의 사업적 효용을 명확히 입증해냈다”고 설명했다.

AI 기술을 B2B 시장에 서비스형 소프트웨어(SaaS) 형태로 공급하는 ‘AI 광고 플랫폼’ 사업도 매출과 영업이익이 증가했다. 3분기 AI 광고 플랫폼 부문 매출은 7억 9천만 원으로 전년 동기 대비 188% 증가했다. 회사 측에 따르면 분기 기준 최대 매출이다. 이는 전년 4분기 매출 7억 3천만 원을 넘어선 수준이다. 전년 동기 대비 매출 증가율은 1분기 97%, 2분기 181%, 3분기 188%로 높아졌다.

3분기 플랫폼 부문 영업이익은 1억 4천만 원으로 2분기 8천500만 원에 이어 2개 분기 연속 흑자를 기록했다. 전년 동기 2억 4천만 원 손실에서 흑자 전환했으며, 영업이익은 전년 동기 대비 3억 8천만 원 개선됐다.

‘네스트 애즈 매니저(Nest Ads Manager)’는 매체사가 SDK 연동을 통해 광고 사업을 운영할 수 있도록 지원하는 통합 플랫폼이다. 회사 측은 연동 매체가 확대될수록 광고 매출에 따른 수익이 증가하는 구조라고 설명했다. 플랫폼 부문의 1~3분기 누적 영업이익은 1억 1천만 원으로 흑자 전환했다.

자회사 애드이피션시는 3분기 취급고 719억 원으로 전년 동기 대비 13.9% 증가했다. 매출은 68억 2천만 원으로 11.2%, 영업이익은 20억 2천만 원으로 7.9% 늘었다.

금융비용도 감소했다. 와이즈버즈는 5월과 8월 두 차례에 걸쳐 전환사채(CB) 총 27억 원을 조기 상환했다. 1~3분기 순금융비용은 44억 4천만 원으로 전년 동기 70억 8천만 원 대비 37.3% 감소했다. 회사 측은 전환사채 상환 등에 따라 금융비용 부담이 줄었다고 설명했다.

김종원 와이즈버즈 대표는 “3개 분기 만에 작년 연간 영업이익을 뛰어넘은 것은 와이즈버즈가 단순한 AI 연구·투자 단계를 지나, 독자적인 AI 기술을 통해 본격적으로 수익을 창출하는 ‘AI 결실의 단계’에 완전히 진입했음을 보여주는 결과”라며 “자체 AI 솔루션을 통한 내부 수익률 극대화와 B2B AI 플랫폼의 확장을 양 축으로 삼아, 실적 퀀텀점프를 이어가는 동시에 시장에서 차별화된 AI 테크 리더십을 확고히 증명해 나가겠다”고 밝혔다.

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