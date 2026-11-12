시흥 아파트서 일가족 3명 숨진 채 발견…경찰 수사

경기 시흥시의 한 아파트에서 40대 어머니와 10대 두 아들 등 일가족 3명이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

사진=연합뉴스

12일 시흥경찰서에 따르면 이날 오전 7시28분쯤 시흥시 은계지구의 한 아파트 단지에서 10대 A군이 쓰러져 있다는 신고가 접수됐다.

현장에 출동한 경찰은 숨진 A군의 신원을 확인하던 중 인기척이 없는 세대를 확인하고, 서울로 출근한 아버지 B씨와 연락해 집 안으로 진입했다.

집 안에서는 40대 어머니 C씨와 10대 남동생 D군이 숨진 채 발견됐다. 발견 당시 C씨와 D군의 시신에서는 흉기에 의한 것으로 추정되는 상처가 다수 확인된 것으로 전해졌다.

현장 조사 결과 해당 세대에서 외부인이 침입한 흔적은 발견되지 않았으며, 과거 가정폭력 관련 112 신고 이력도 없는 것으로 파악됐다. 아버지는 이날 새벽 출근을 위해 집을 나섰던 것으로 확인됐다.

경찰은 외부 침입 정황이 없는 점 등을 토대로 수사를 확대하고 있다. 아파트 폐쇄회로(CC)TV 영상 분석과 현장 감식을 진행하는 한편, 유족 조사를 통해 정확한 사망 원인과 사건 경위를 조사하고 있다.

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