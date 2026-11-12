엘칸토, 울 소재 스니커즈 브랜드 ‘Deepp’ 론칭…12월 성수 팝업

엘칸토(대표 조성원)가 지난 11일 라이프스타일 스니커즈 브랜드 ‘Deepp’을 공식 론칭했다. 유럽 3개사의 울 소재와 보행 편의성을 고려한 설계를 결합해 25~35세 소비자 공략에 나선다.

Deepp은 소재의 질감과 착화감을 함께 고려한 브랜드다. 엘칸토는 소재 선택과 내부 구조 설계에서 일상적인 착용감을 고려했다고 설명했다. 브랜드 슬로건 ‘Deepp. Feel right’에는 착용자에게 맞는 감각을 제공하겠다는 의미를 담았다.

제품은 리즈 스니커즈(LEEDS SNEAKERS), 타스만 슬립온(TASMAN SLIPON), 아일 베이직 스니커즈(ISLE BASIC SNEAKERS), 라우프 스니커즈(LAUF SNEAKERS) 등으로 구성됐다. 스니커즈부터 슬립온까지 모델별 소재와 컬러를 달리했다. 엘칸토는 장시간 신발을 착용하거나 활동량이 많은 소비자도 고려해 제품을 구성했다고 설명했다.

소재는 스코틀랜드 해리스 트위드(Harris Tweed®), 영국 헤인스워스(Hainsworth®), 오스트리아 라이히트프리트 로덴(Leichtfried Loden®) 등 유럽 3개 제조사의 울을 활용했다.

해리스 트위드는 스코틀랜드 아우터 헤브리디스(Outer Hebrides) 지역 섬 주민들이 전통적인 손직조 방식으로 생산하는 100% 퓨어 뉴 울(Pure New Wool) 원단이다. 공식 오브(Orb) 인증을 받은 소재로, 해리스 트위드 당국(Harris Tweed Authority)이 생산 과정과 원산지 기준을 관리하고 있다.

1783년부터 영국 요크셔 지역에서 울 원단을 생산해 온 헤인스워스는 영국 왕실과 관련된 의복 등에 원단을 공급해 온 울 제조사다. 2011년 윌리엄 왕자 결혼식에서 윌리엄 왕자와 해리 왕자가 해당 원단으로 만든 의복을 착용한 바 있다. Deepp에는 헤인스워스의 울 100% 소재를 적용했다.

1884년 설립된 오스트리아의 라이히트프리트 로덴은 회사 측에 따르면 샤넬, 에르메스, 비비안 웨스트우드 등에 소재를 공급한 이력이 있다. Deepp은 엑스트라 파인 메리노 울 100% 소재를 제품에 적용했다.

Deepp은 각 원단의 고유한 질감과 특성을 유지하면서 스니커즈에 필요한 형태와 착화감을 확보하기 위해 소재별 제작 방식과 구조를 달리했다고 엘칸토는 설명했다.

내부에는 메모리 폼과 질소 주입 리바운드 폼을 결합한 이중 구조의 ‘Dual Flow N™’ 인솔을 적용했다. 해당 인솔은 현재 특허 출원 중이다.

브랜드 관계자는 “보행 방향을 고려한 ‘Energy Flow’ 패턴, 충격 분산을 위한 ‘Shock Flow’, 발 중심을 따라 설계한 ‘Balance Flow’ 구조와 통기 순환 시스템 등을 적용했다”고 설명했다.

엘칸토에 따르면 KIMCO·신발진흥센터와 협업해 압력과 피로도, 보행 분석 등 총 20가지 생체역학적 성능평가를 진행했다. 회사 측은 압력 분산, 보행 피로 저감, 보행 균형, 충격 흡수 등 평가 항목에서 비교 대상 제품보다 높은 결과가 나왔다고 설명했다.

Deepp의 론칭 캠페인 메시지는 ‘Deepp. Feel right. Your way’다. 오는 12월 5일 성수에서 브랜드 첫 팝업스토어를 열 예정이며, 제품 및 출시 관련 자세한 내용은 Deepp 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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