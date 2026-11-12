美국방장관도 예외 없었다…알링턴 묘지서 웃고 떠들다 경비병에 ‘정숙’ 호통

미국의 전몰장병을 추모하는 국립묘지에서 피트 헤그세스 국방부 장관과 참모진이 웃고 떠들다가 묘지를 지키던 병사로부터 정숙하라는 호통을 듣는 일이 벌어졌다. 군 최고위직인 국방장관도 엄숙한 추모 공간의 규율 앞에서는 예외가 없었던 셈이다.

사진=-AFP연합뉴스

11일(현지시간) CNN방송과 AP통신 등에 따르면 헤그세스 장관은 미국 재향군인의 날인 이날 버지니아주 알링턴국립묘지에서 열린 기념행사에 참석했다가 이 같은 일을 겪었다. 당시 행사에는 도널드 트럼프 대통령과 JD 밴스 부통령 등 미국 정부 고위 인사들도 참석했다. 헤그세스 장관은 행사가 끝난 뒤 '무명용사의 묘' 앞 계단에서 부인 제니퍼와 비서실장 리키 부리어, 부비서실장 패트릭 위버, 수석고문 태미 래다보 등과 함께 기념사진을 촬영했다.

문제는 사진 촬영이 끝난 직후 발생했다. 장관 일행이 계단을 올라가며 대화를 나누는 과정에서 웃음소리가 터져 나오자 묘 앞을 순찰하던 육군 경비병이 갑자기 발걸음을 멈추고 이들을 향해 돌아섰다.

경비병은 큰 목소리로 “모든 방문객은 항상 정숙하고 경의를 표하는 분위기를 유지해야 한다’고 외쳤다. 장관 일행에게 현장에서 지켜야 할 규율을 공개적으로 상기시킨 것이다. 이 장면은 현장에 있던 방송사 카메라에 고스란히 포착됐다. 경비병은 경고한 뒤 다시 순찰을 이어갔으며, 헤그세스 장관은 경비병 쪽으로 손짓한 뒤 계단을 올라 자리를 떠났다.

미국 언론들은 국방부 수장과 측근들이 일반 병사에게 공개적으로 주의를 받았다는 점에 주목했다. CNN과 워싱턴포스트(WP) 등은 경비병이 이들을 ‘꾸짖었다’고 보도했다.

국방부도 경비병의 대응이 적절했다는 입장을 밝혔다. 숀 파넬 국방부 대변인은 성명에서 “장관과 국방부 전체는 미국을 안전하게 지킨 장병들의 희생을 언제나 존중해 왔으며 앞으로도 그럴 것”이라고 밝혔다. 이어 “이 엄숙한 날을 기념하는 동안 한 병사가 모든 사람이 예의를 지키도록 정확하고 정중하게 상기시켰다”고 설명했다.

무명용사의 묘는 제1·2차 세계대전과 한국전쟁에서 전사한 신원 미상의 미군 장병들을 기리는 장소로, 미국에서 가장 신성시되는 전쟁 추모 시설 중 하나다. 알링턴국립묘지에서도 특히 엄격한 정숙과 경의가 요구되는 곳이다. 1926년 3월 처음 경비병이 배치됐으며, 1937년부터는 하루 24시간 경비가 이어지고 있다. 1948년부터는 '올드 가드'(The Old Guard)로 불리는 미 육군 제3보병연대가 경비를 전담하고 있다.

무명용사의 묘 경비병은 엄격한 선발과 집중 훈련을 거쳐 배치되는 정예 병력이다. 이들은 비가 오거나 눈이 내리는 날에도 정해진 동작과 절차에 따라 묘를 순찰하며, 방문객이 소란을 피우거나 추모 분위기를 해칠 경우 즉시 주의를 준다.

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