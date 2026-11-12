봇들저류지 잔혹사 딛고…성남시, 판교 환상공원에 청년주택 추진

경기 성남시가 주민 반발로 한 차례 좌초했던 판교 청년주택 건립 사업을 환상어린이공원 부지로 무대를 옮겨 재추진한다. 과거 e스포츠 경기장 조성이 무산된 부지를 활용해 청년층 주거비 부담을 낮추겠다는 구상이지만, 기존 공원의 면적 축소와 임대주택 입지에 대한 인근 주민 설득이 과제로 떠올랐다.

12일 성남시에 따르면 시는 분당구 삼평동 626번지 환상어린이공원 전체 부지(6959㎡) 중 약 40%에 해당하는 2800㎡ 부지에 지하 1층~지상 8층, 전용면적 26㎡ 안팎의 청년 임대주택 150가구를 건립하기로 했다.

성남시청

총사업비는 국비 78억3000만원과 시비 395억2000만원 등 총 473억6000만원 규모다. 내년부터 본격적인 행정 절차에 착수해 이르면 2030년 착공, 2032년 준공을 목표로 하고 있다.

해당 사업 부지는 2019년 경기도 공모 사업에 선정돼 ‘e스포츠 전용 경기장’ 건립이 추진됐으나, 사업비 급증 등의 문제로 2023년 사업이 백지화된 바 있다. 성남시는 이후 부지 활용 방안을 다각도로 검토한 끝에 판교테크노밸리 청년층을 위한 주거 공간 조성을 대안으로 확정했다.

앞서 시는 인근 삼평동 봇들저류지 부지에 646가구 규모의 청년주택 건립을 추진하다 아파트 단지 주민들의 강력한 반대에 부딪혀 지난 2월 사업을 철회한 바 있다.

시는 이번 환상어린이공원 부지의 경우 기존 주거단지와 직선거리로 700~800m가량 떨어져 있고 판교테크노밸리 업무지구에 위치해 입지 여건상 마찰 여지가 적을 것으로 보고 있다.

성남시는 오는 19일 오후 7시 삼평동 행정복지센터에서 사업 추진 배경과 건축계획안을 설명하는 주민설명회를 열고, 22일까지 온라인 설문조사를 병행해 사전에 현장 의견을 수렴할 계획이다.

성남시 관계자는 “청년들의 주택 부담 완화를 위해 추진하는 사업인 만큼 사업 내용을 정확히 알리고 사전에 주민 의견을 충분히 들을 것”이라고 밝혔다.

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