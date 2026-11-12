세계일보 조사위원 여성포럼협의회, 의정부영아원에 발달치료 후원금 전달

지난 11일 경기 의정부시 의정부영아원에서 아동 발달치료 후원금을 전달하고 있다. (사진=세계일보 조사위원 여성포럼협의회 제공)

세계일보 조사위원 여성포럼협의회가 보호가 필요한 영유아들의 심리·발달 치료 지원에 나섰다.

세계일보 조사위원 여성포럼협의회는 지난 11일 경기도 의정부시에 위치한 의정부영아원에서 '후원의 날' 행사를 갖고, 시설 보호 아동들의 심리·발달 치료를 위한 후원금을 전달했다.

이날 후원금 전달식에는 김성희 세계일보 조사위원 여성포럼협의회 대표(㈜이노시아 대표)와 김정훈 세계일보 조사국장 등이 참석해 후원금을 전달했다.

의정부영아원은 학대와 보호자 부재 등 다양한 사유로 가정에서 양육받기 어려운 학령전기 영유아들을 보호하는 아동양육시설이다. 아동들의 발달과 정서 지원을 위해 전문 인력을 통한 언어치료, 감각통합치료, 놀이치료 등 개별 특성에 맞춘 심리·발달 치료 프로그램을 운영하고 있다.

이번에 전달된 후원금은 시설에서 생활하는 영유아들이 필요한 심리·발달 치료를 받을 수 있도록 치료비 지원에 사용될 예정이다. 후원금은 시설 보호 아동의 발달·정서 지원에 활용될 예정이다.

이숙경 의정부영아원 원장은 "보호가 필요한 아이들이 건강하게 성장하기 위해서는 개별적인 심리치료와 발달 지원뿐 아니라 지역사회의 지속적인 관심과 사랑이 무엇보다 중요하다"며 "아이들의 밝은 미래를 위해 따뜻한 나눔을 실천해 주신 세계일보 조사위원 여성포럼협의회에 깊이 감사드린다"고 말했다.

김성희 여성포럼협의회 대표는 "작은 정성이지만 아이들이 건강하게 성장하고 희망찬 미래를 꿈꾸는 데 조금이나마 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 우리 사회의 소외된 이웃과 도움이 필요한 아동들에게 지속적인 관심을 기울이고, 지역사회와 함께하는 나눔과 봉사활동을 이어가겠다"고 밝혔다.

한편, 세계일보 조사위원 여성포럼협의회는 지역사회 내 소외계층을 위한 나눔과 봉사활동을 통해 이웃사랑을 실천하고 있으며, 앞으로도 아동복지 증진과 사회공헌 활동을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

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