말도 많고 탈도 많았던 창원 대상공원 ‘맘스프리존’…이름부터 확 바꾼다

경남 창원시 대상공원 내 들어선 공공기여시설 ‘맘스프리존’(가칭)이 장기간의 방치 상태를 끝내고, 아이와 부모가 어우러지는 ‘숲 놀이 테마형 어린이 체험시설’이자 가족친화형 복합문화공간으로 새롭게 태어난다.

창원시는 건물 완성 후 기부채납을 받았음에도 내부가 텅 비어 있어 활용 방안을 찾지 못했던 해당 시설에 대해 최근 전문가 협의체 검토와 공간기획 용역을 거쳐 구체적인 운영·조성 방향과 로드맵을 최종 확정했다고 12일 밝혔다.

창원 ‘맘스프리존’ 전경. 창원시 제공

◆방치 논란에서 지역 명소로 재탄생한다

대상공원 민간공원조성 특례사업의 일환으로 추진된 ‘맘스프리존’은 2025년 8월 연면적 4996㎡, 지상 2층 규모로 건립돼 창원시로 소유권이 이전(기부채납)됐다.

그러나 건물의 외형만 완성된 채 기부채납이 이뤄진 탓에 내부 인테리어와 각종 체험 시설 구축을 위한 수십억원대의 추가 예산 확보 문제가 발생했다.

여기에 뚜렷한 운영 주체나 명확한 사업 과업 방향을 잡지 못하면서 시설은 수개월간 텅 빈 상태로 방치돼 왔다.

이로 인해 지역 주민들과 언론으로부터 “공공기여 시설이 제대로 활용되지 못하고 세금과 공간만 낭비되고 있다”는 지적이 지속적으로 제기됐다.

이에 시는 사태를 해결하고 시설 활용도를 극대화하기 위해 발 빠르게 움직였다.

시민 대표, 아동·육아 전문가, 공간기획 전문가 등으로 구성된 민관 협의체를 구성하고 공간기획 연구용역을 착수했다.

수차례의 현장 점검과 아이디어 회의, 시민 의견 수렴 과정을 거쳐 자연환경 특성을 살린 ‘숲 놀이 테마’ 중심의 종합 활용계획을 발표했다.

◆성 역할 고정 ‘맘스프리존’ 이름부터 바꾼다

이번 활용계획 발표에서 가장 눈에 띄는 부분 중 하나는 기존 가칭이었던 ‘맘스프리존’이라는 명칭을 전면 수정하기로 한 점이다.

‘맘스프리존(Mom's Free Zone)’이라는 명칭은 사업 초기 단계부터 “육아와 돌봄의 주체를 여성이나 엄마로 한정 짓는 성 역할 고정관념을 강화한다”는 비판을 받아왔다.

또한 아빠, 할머니, 할아버지 등 다양한 가족 구성원들의 참여를 심리적으로 제한할 수 있다는 비판도 적지 않았다.

시는 이러한 시대적 흐름과 시민들의 요구를 적극 반영해 명칭 개정을 결정했다.

시는 12월부터 지역 주민 및 이용자들을 대상으로 시민설명회를 개최함과 동시에 누구나 친근하게 부를 수 있고 가족 친화적인 의미를 담은 새 명칭 공모전을 개최할 예정이다.

이를 통해 시민들이 직접 시설의 이름을 지어주는 참여형 행정을 구현하고, 시설에 대한 지역 사회의 애착을 높일 방침이다.

새롭게 조성될 체험 시설은 영유아부터 초등학교 저학년 어린이까지 연령별 발달 단계와 특성을 섬세하게 고려한 맞춤형 놀이·체험 공간으로 꾸며진다.

시설의 중심인 1층은 도심 속 자연을 실내로 끌어들인 3가지 테마 숲 공간으로 구성된다.

‘감각의 숲’은 영유아 및 어린이들의 오감을 자극하는 다양한 촉감·시각 체험 요소와 자연 친화적 교구가 배치된다.

‘모험의 숲’은 초등학교 저학년 아동들이 활발하게 신체 활동을 할 수 있도록 클라이밍, 미로, 균형 감각 놀이기구 등 실내 액티비티 시설이 구축된다.

‘상상의 숲’은 디지털 미디어 아트와 결합된 창의력 중심의 인지 놀이 공간으로, 상상력을 자극하는 스토리텔링형 콘텐츠가 제공된다.

이와 함께 1층 외부 및 연계 공간에는 가족 단위 방문객이 대여해 생일파티나 소모임을 할 수 있는 파티룸과 세미나실이 들어선다.

야외 광장 공간은 플리마켓, 버스킹 공연, 주말 문화 행사 등이 펼쳐지는 소통의 장으로 활용될 예정이다.

2층과 3층은 아이들이 안전하게 놀거나 프로그램에 참여하는 동안 보호자들이 편안하게 쉴 수 있는 힐링 공간으로 조성된다.

문화휴게공간에는 독서와 담소를 즐길 수 있는 카페 형태의 북라운지가 조성돼 육아에 지친 부모들에게 휴식의 시간을 제공한다.

전시 및 체험 다목적실은 지역 작가들의 작품 전시나 육아·부모 교육 프로그램, 아동 대상 문화 예술 워크숍 등이 상시 열리는 공간으로 운영된다.

시는 이번 종합 활용계획을 바탕으로 신속하고 철저하게 후속 절차를 진행할 계획이다.

시설의 안전성과 완성도를 높이기 위해 시운전 및 시범 운영 기간을 거쳐 2027년 12월 최종 정식 개관을 목표로 하고 있다.

강기윤 창원시장은 “맘스프리존은 단순히 아이들이 뛰어노는 공간을 넘어 가족이 함께 소통하는 새로운 가족친화공간이 될 것”이라며 “아이들에게는 즐거운 놀이와 체험의 기회를, 부모에게는 여유로운 휴식과 교류의 기회를 제공할 수 있도록 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.

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