아이스링크, 도심 러닝, 프로축구… 부천시, 시민 스포츠 참여 확대 지역사회 활력

경기 부천시가 시민들의 스포츠 참여 기회를 넓혀 지역사회에 활력을 더한다. 일상에서 즐기는 ‘4대 브랜드 스포츠’ 육성을 통해서다.

부천시는 12일 ‘4개 스포츠 분야의 추진 계획’ 시정 브리핑을 열어 다음달 19일부터 내년 2월9일까지 53일간 부천종합운동장 원형광장에서 ‘아이스월드 빙파니아’를 운영한다고 밝혔다.

아이스링크는 가로·세로 각 50m, 면적 2500㎡ 규모로 단일 아이스링크 가운데 국내 최대다. 서울 목동아이스링크(30m×61m)보다 670㎡가량 넓다. 행사장 면적도 7000㎡로 확대해 이벤트존·포토존·휴게공간·먹거리쉼터를 마련한다. 운영시간은 오전 11시30분∼오후 8시다. 하루 6회, 회차당 1시간씩이다.

이용료 5000원 중 2000원은 지류형 지역화폐로 돌려준다. 개장일에는 3회차를 제외한 전체를 무료로 개방한다. 개장식에서는 체육 꿈나무 장학증서 수여식과 축하공연을 연다. 안전펜스와 안전요원, 의무실, 응급 의료체계 등을 갖추고 이용객 모두 안전모를 쓰도록 한다.

‘부천국제 10㎞ 로드레이스’는 지난 3월 국제 공인을 받아 첫 대회 이후에 내년 3월 7일 개최한다. 참가 인원은 10㎞ 7500명, 3.5㎞ 3000명 등 모두 1만500명이다. 전국 마라톤 동호인과 시민 누구나 신청할 수 있다. 내년 1월 6일까지 공식 홈페이지에서 선착순으로 접수를 받는다.

10㎞ 코스는 중앙공원에서 출발해 춘의역, 종합운동장역, 소방서 사거리 등 중동·춘의동·원미동 일대를 거쳐 시청으로 도착한다. 3.5㎞는 가족 단위와 시민들이 시청과 중앙공원 주변을 달리는 구간이다. 시는 교통 불편을 줄이기 위해 출발 시각을 지난 대회보다 30분 앞당긴 오전 8시로 정했다.

부천FC1995는 올해 K리그1 무대에 올랐다. 흥행과 수익이 뚜렷한 성장세다. 올 시즌 정규리그 홈경기 평균 관중은 지난달 24일 기준 6563명으로, 지난해 K리그2 관3615명보다 81.5% 늘었다. 6월에는 관중 증가 폭이 가장 큰 구단에 주는 한국프로축구연맹 ‘플러스 스타디움상’을 받았다.

부천시청 직장운동경기부는 육상·검도·수영·레슬링·탁구·테니스 등 6개 종목에서 활약 중이다. 올해는 전국 규모 이상 대회에서 1위 40건을 포함해 144건의 입상이란 성과를 냈다. 선수들은 학교·유소년 체육활동과 생활체육 행사에서 재능기부를 이어간다.

유성준 시 문화체육국장은 “부천의 스포츠는 도시에 활력을 불어넣고 시민을 연결하는 콘텐츠로 발전하고 있다”며 “각각의 특성과 경쟁력을 살려 지역이 함께 성장하면서 더 나아가 도시브랜드 가치를 높이도록 힘쓰겠다”고 말했다.

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