에이블리 990원 ‘당일배송’ 참전…지그재그·무신사와 속도 경쟁 본격화

온라인에서 주문한 옷을 당일 받아 입는 시대가 열리고 있다. 식품과 생필품을 중심으로 벌어졌던 빠른 배송 경쟁이 패션업계로 번지는 모습이다. 에이블리가 당일배송 서비스를 새롭게 선보이면서 지그재그, 무신사, W컨셉 등 주요 패션 플랫폼의 배송 경쟁도 한층 치열해지고 있다.

에이블리 제공

12일 업계에 따르면 에이블리코퍼레이션이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 에이블리는 주문 당일 상품을 받을 수 있는 '오늘도착' 서비스를 공식 출시했다.

오후 1시까지 결제를 마치면 당일 자정 전까지 상품을 배송하는 방식이다. 설과 추석 등 명절 당일을 제외하고 운영하며, 약속한 시간까지 배송이 완료되지 않으면 별도 신청 없이 배송비 전액을 자동 환불한다.

배송비는 990원이다. 출시 기념 행사 기간에는 오늘도착 상품을 2개 이상 주문하면 배송비를 받지 않는다.

서비스 지역은 서울과 대전 전역, 경기·인천·세종·청주·원주 일부 지역이다. 같은 도시라도 세부 주소에 따라 이용 가능 여부가 달라질 수 있다.

에이블리는 이번 서비스 도입에 맞춰 기존 '도착보장' 배송 체계를 당일배송인 '오늘도착'과 익일배송인 '내일도착'으로 구분했다.

두 서비스 모두 판매자가 상품을 물류센터에 미리 입고하면 보관부터 포장, 발송까지 물류센터에서 처리하는 방식이다. 자체 물류시설을 갖추기 어려운 소규모 판매자도 빠른 배송 서비스를 이용할 수 있도록 한 것이다.

빠른 배송 상품의 판매 실적도 늘고 있다.

에이블리가 공개한 자료에 따르면 기존 도착보장 서비스의 거래액은 출시 첫 주인 6월 23~29일과 비교해 10월 19~25일 105% 증가했다. 같은 기간 적용 상품 수는 385% 늘었다.

9월 28일부터 10월 25일까지 도착보장 상품의 구매전환율은 일반배송 상품보다 72% 높았다. 상품을 구경하는 데 그치지 않고 실제 구매로 이어지는 비율이 상대적으로 높았다는 의미다.

에이블리의 직접적인 경쟁사인 카카오스타일의 지그재그는 이미 당일배송과 새벽배송을 운영하고 있다.

지그재그는 2021년 '직진배송'을 시작한 뒤 배송 시간을 단축하고 서비스 지역을 넓혀왔다. 현재 직진배송은 익일배송과 당일배송, 새벽배송으로 나뉜다.

당일배송은 오후 1시 전 주문하면 자정 전까지 상품을 받아보는 방식이다. 서울 전역과 경기·인천 일부 지역을 비롯해 충청권 일부 지역에서도 이용할 수 있다. 서울에서는 오후 10시 전 주문한 상품을 다음 날 오전 7시 전까지 받아보는 새벽배송도 제공한다.

지난해 6월에는 당일배송 지역을 대전까지 확대했다. 이어 올해 8월에는 직진배송의 정시 도착률이 98%에 달한다고 밝혔다.

배송 속도는 매출 증가로도 이어지고 있다. 지그재그가 공개한 자료에 따르면 2023년부터 2025년까지 직진배송 거래액은 101%, 주문 건수는 56% 증가했다.

주말 배송 수요도 커졌다. 지난해 주 7일 배송을 도입한 이후 올해 1~5월 주말 직진배송 거래액이 전년 동기 대비 약 30% 늘었다. 전체 직진배송 거래액의 약 26%가 주말에 발생했다

무신사는 배송 시간뿐 아니라 교환과 환불 절차까지 단축하는 전략을 택했다.

무신사는 지난해 6월 기존 '플러스 배송'을 개편한 '무배당발' 서비스를 선보였다. 무배당발은 무료배송과 당일발송을 내세운 서비스로, 주문 당일 상품을 발송하는 '바로발송', 교환 신청 시 새 상품을 신속하게 보내는 '바로교환', 상품 회수와 환불 절차를 앞당긴 '바로환불'로 구성된다.

서비스 출시 당시 무신사 스탠다드와 나이키, 아디다스, 아식스, 살로몬, 폴로 랄프 로렌 등 200여개 브랜드가 참여했다.

서울과 경기 일부 지역에서는 토요일 주문 상품을 일요일에 배송하는 주 7일 배송도 도입했다. 현재 공식 안내에 따르면 평일 오후 10시 이전 주문한 대상 상품은 다음 날 배송되며, 도착보장일보다 늦어지면 영업일 기준 하루당 1000원, 최대 2000원의 적립금을 지급한다.

신세계그룹 계열 패션 플랫폼 W컨셉 역시 빠른 배송 상품을 늘리고 있다.

W컨셉은 지난해 10월 결제 당일 상품을 출고하는 '오늘출발' 서비스를 본격 도입했다. 소비자가 빠른 배송이 가능한 상품을 쉽게 찾을 수 있도록 전용 모아보기 기능도 마련했다.

시행 초기 약 4만종이었던 적용 상품은 올해 상반기 약 8만종으로 확대됐다.

서비스 성과도 나타났다. 올해 4~6월 오늘출발 서비스 매출은 비교 대상인 지난해 3~5월보다 165% 증가했다. 하루 전체 주문에서 오늘출발 상품이 차지하는 비중도 30% 수준으로 높아졌다.

W컨셉은 결혼식 하객룩처럼 정해진 날짜에 맞춰 옷을 준비해야 하는 소비자들을 겨냥해 빠른 배송 상품을 추천하는 기능도 운영하고 있다.

패션 플랫폼들이 배송에 공을 들이는 이유는 구매 결정과 직결되기 때문이다.

과거에는 원하는 디자인과 가격을 찾는 것이 온라인 패션 쇼핑의 핵심이었다면, 이제는 상품을 언제 받을 수 있는지도 구매를 결정하는 조건이 됐다. 갑작스러운 약속이나 여행, 결혼식 등을 앞두고 옷을 주문하는 소비자에게 배송 속도는 특히 중요하다.

판매자에게도 변화가 생기고 있다. 플랫폼이 물류센터에서 재고 관리와 포장, 출고를 대신 처리하면 소규모 브랜드도 별도의 물류시설 없이 빠른 배송 상품을 판매할 수 있다.

업계의 경쟁이 단순한 배송 속도를 넘어 약속한 날짜에 상품을 전달하는 정확성과 교환·환불 편의성으로 확대되는 이유다.

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