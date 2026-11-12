‘난개발 방지’ 법령 피하려 ‘명의 바꿔치기’, 그걸 ‘봐준’ 원주시

규제를 회피해 녹지를 개발하려는 민간업체가 대표 명의를 다른 사람 앞으로 돌리는 꼼수를 동원한 것을 알고도 강원 원주시가 사실상 눈감아주는 식으로 개발행위 허가 업무를 부당하게 처리했다는 지적이 나왔다.

감사원 청사. 감사원 제공

12일 감사원에 따르면 원주시는 2019년 4월 A업체가 자연녹지지역 9922㎡에 단독주택 용지 조성을 위한 개발행위허가 신청하자 10월 허가 처리했다. 2020년 10월엔 B업체가 A업체의 개발부지와 맞닿은 녹지 9926㎡에 단독주택 신축을 위한 개발허가를 내달라고 시에 신청했다. 두 업체 대표는 부부지간이었다.

시는 두 업체 개발행위를 동일한 사업으로 판단해 사업계획 보완을 요구했다. 이에 B업체는 대표를 다른 사람 명의로 돌린 뒤 재신청했지만, 원주시는 법률자문을 거쳐 법령회피 목적이 있다고 보고 불허 처리했다. 해당 업무를 수행한 시 개발행위 담당 공무원은 인사이동을 하며 후임자에게 이러한 사실을 인계했다.

B사는 개발 의지를 포기하지 않았다. A사 대표와 지인이 설립한 C사에 토지소유권을 넘긴 뒤 똑같은 내용으로 2021년 12월 허가신청을 다시 한 것이다. 후임 공무원은 명의도용을 통한 규제 회피 시도가 있었음을 전임자로부터 인수받고서도 신청인 명의와 업체 소유주가 달라졌다는 이유로 이를 허가 처리했다.

국토계획법은 난개발 방지를 위해 자연녹지지역은 1만㎡, 보전녹지지역은 5000㎡ 미만 면적만 개발행위를 허가하도록 규정하고 있다. 감사원은 개발행위 허가를 부당하게 처리한 직원 2명을 경징계 처분하고, 다른 2명은 주의 조치하라고 원주시장에게 요구했다.

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