“1.5도 지킬 창 닫혔다”… 남은 건 '되돌리기' 싸움

지구 평균기온 상승폭을 1.5도 이내로 묶을 기회가 사실상 사라졌다는 국제 연구기관 평가가 나왔다. 이 기관은 2100년까지 기온을 다시 1.5도 아래로 끌어내리는 것이 기후행동의 새 원칙이 돼야 한다고 제시했다. 1.5도는 2015년 파리협정에서 국제사회가 합의한 기온 상승 억제 목표로, 이를 넘으면 기후 위험이 급격히 커지는 한계선이다.

기후행동추적(CAT)이 COP31에서 현 정책 유지 시 2100년 기온이 산업화 이전보다 2.7도 오를 것이라며 1.5도 억제 창이 닫혔다고 평가한 내용을 형상화한 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

국제 기후분석 공동사업단 기후행동추적(CAT)은 12일 튀르키예 안탈리아에서 열리고 있는 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)에서 ‘온난화 전망 글로벌 업데이트’ 보고서를 발표했다. CAT는 클라이밋애널리틱스와 뉴클라이밋연구소 등이 참여하는 독립 분석사업이다.

CAT는 보고서에서 각국이 현재 정책을 유지할 경우 2100년 지구 기온이 산업화 이전보다 2.7도 오를 것으로 전망했다. 지난해 전망치는 2.6도였다.

각국이 2030·2035년 감축목표(NDC)를 모두 지켜도 2.6도로, 지난해와 같았다. 장기 목표까지 반영하면 2.1도, 모든 탄소중립 목표를 이행하는 낙관 시나리오에서도 1.9도였다.

CAT는 기후행동이 5년째 사실상 정체됐다고 평가하며 “1.5도를 초과 없이 또는 제한적 초과로 억제할 창(Window)이 닫혔다”고 밝혔다. 지난해 인간 활동에 따른 온난화 수준은 약 1.37도다. 2030년쯤 1.5도를 넘을 것으로 예상된다.

CAT는 1.5도 일시 초과가 불가피해진 만큼 초과의 폭과 기간을 줄여야 한다고 강조했다. 2100년까지 기온을 1.5도 아래, 가능하면 1.2∼1.3도까지 되돌려야 한다는 것이다.

11일(현지시간) 튀르키예 안탈리아에 마련된 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31) 행사장 입구. COP31은 9일부터 20일까지 열린다. 안탈리아=신화연합뉴스

빌 헤어 클라이밋애널리틱스 최고경영자(CEO)는 “1.5도 돌파가 임박했다는 사실이 패배주의로 가는 문을 여는 핑계가 돼서는 안 된다”며 “초과 규모와 기간을 줄이도록 행동을 가속하는 데 초점을 맞춰야 한다”고 했다.

CAT는 1.5도 초과 폭을 최소화하려면 온실가스 배출량을 2030년까지 매년 약 4%씩 줄여야 한다고 분석했다. 감축률은 2030년대 전반 연 7%, 2035~2050년 연 9%로 높아져야 한다. CAT는 “감축이 1년 늦어질 때마다 곡선은 가팔라진다”고 했다.

이달 6일 기준 158개국이 2035 NDC를 유엔기후변화협약(UNFCCC)에 제출했다. 이들 목표는 세계 배출량의 약 90%를 포괄한다. 그러나 목표를 모두 이행한다고 가정한 시나리오의 전망은 2.6도로 지난해와 같았다. CAT는 “이번 제출 주기는 세기말 온난화 전망을 의미 있게 개선하지 못했다”고 평가했다.

보고서 수석 저자인 사라 헥 클라이밋애널리틱스 정책분석가는 “각국 정부는 다가오는 1.5도 초과의 덫에서 벗어날 정책을 충분히 빠르게 채택하지 않고 있다”며 “미국·캐나다·뉴질랜드는 기후정책을 놀라운 수준으로 후퇴시키고 있다”고 했다.

한국은 종합 평가에서 ‘불충분(Insufficient)’ 등급을 받았다.

CAT는 보고서에서 한국의 첫 재생에너지 기본계획이 2030년까지 재생에너지 설비를 약 3배로 늘리는 것을 목표로 한다고 소개했다. 다만 인공지능(AI) 데이터센터와 반도체 제조에 따른 전력수요 증가가 화석연료 의존을 키울 수 있다고 우려했다. 정부 지원 산업 메가프로젝트 영향으로 2040년 최대전력수요 전망이 넉 달 만에 최대 26.8GW 상향됐다는 점도 짚었다.

CAT는 한국 정부가 재생에너지 확대를 가속하는 대신 LNG(액화천연가스) 발전 확대와 신규 원전 신속 추진을 검토하고 있다고 지적했다. 이에 따라 가스 고착과 재생에너지 투자 분산 위험이 있다고 했다. 2018년 대비 53~61% 감축을 담은 2035 NDC에 대해서는 국외 감축과 탄소 제거, CCUS(이산화탄소 포집·활용·저장)에 기댈 여지를 남겼다고 평가했다.

11일(현지시간) 튀르키예 안탈리아 COP31 본회의장의 미국 명패. 안탈리아=AP연합뉴스

CAT는 전환의 긍정적 신호도 짚었다. 2025년 청정전력이 세계 추가 전력수요를 모두 충당했다는 영국 기후·에너지 연구기관 엠버(Ember) 분석을 인용했다. 인도와 중국은 재생에너지를 사상 최대 속도로 늘리고 있다고 소개했다.

니클라스 회네 뉴클라이밋연구소 박사는 “호르무즈 해협 봉쇄로 지정학적 충격에 대한 취약성이 드러나면서 재생에너지와 전기화의 필요성은 그 어느 때보다 커졌다”며 “세계 배출량이 정점에 다다르고 예상보다 훨씬 빠르게 줄어들 가능성도 보인다”고 했다.

다만 CAT는 이런 변화가 아직 배출 곡선을 충분히 빠르게 꺾지는 못하고 있다고 지적했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지