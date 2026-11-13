‘아빠 힘내세요’로 인생 역전…작곡가 한수성 “저작권료 월 3000만원”

동요 ‘아빠 힘내세요’를 작곡한 한수성이 과거 녹음실 사업 실패로 전 재산을 잃고 반지하 생활까지 한 적이 있다고 전했다. 그는 동요 한 곡이 큰 인기를 얻으면서 빚을 갚고 주거 환경까지 바꿀 수 있었다고 밝혔다.

한수성은 11일 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 대표곡 ‘아빠 힘내세요’의 인기와 저작권 수입에 얽힌 이야기를 전했다.

약 40년간 초등학교 교사로 재직한 한수성은 동요 150여곡과 전국 초중고 교가 130여곡을 작곡한 음악가다. 그는 원래 가수가 꿈이었지만 집안 형편 때문에 음대 진학을 포기하고 교사의 길을 선택했다. 이후에도 음악에 대한 꿈을 놓지 않았으며, 대학가요제 본선에 네 차례 진출하기도 했다.

tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 방송화면 캡처

한수성은 녹음실 사업에 투자했다가 큰 손실을 본 경험도 털어놨다. 그는 가수의 꿈을 이루고 동요를 직접 녹음하고 싶다는 생각에 4000만원을 들여 녹음실을 인수했다. 당시 아내는 아파트를 처분해 사업 자금을 마련했고, 두 사람은 남은 돈으로 반지하 주택에 들어갔다. 그러나

1년 뒤 녹음실이 있던 건물의 건물주가 부도를 내면서 시설과 장비를 모두 잃었다. 한수성은 빚을 갚기 위해 낮에는 학교에서 일하고 밤에는 편곡과 레슨을 하며 생계를 이어갔다. 그는 “너무 피곤했지만 내가 잘못한 거라 가족에게 말도 못했다”고 돌아봤다.

그의 인생을 바꾼 곡은 1996년 발표한 ‘아빠 힘내세요’다. 이 노래는 2004년 한 카드 회사의 광고 음악으로 사용되면서 전국적으로 알려졌다. 한수성은 당시 광고에 이 노래가 6개월 동안 하루 약 150회씩 등장했다고 설명했다. 노래가 반복적으로 방송되면서 저작권 수입도 크게 늘었다. 그는 “전체 저작권료 가운데 약 80%가 ‘아빠 힘내세요’에서 나온다”고 밝혔다.

2006년에는 한 달 저작권료가 무려 3000만원을 넘기도 했다. 한수성은 “가요도 아니고 동요가 그랬다”고 덧붙였다. 그 덕분에 그는 빚을 모두 청산하고 더 나은 아파트로 이사할 수 있었다고 전했다.

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