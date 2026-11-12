LG 오스틴, 외국인 타자 역대 최고 연봉… 1년 200만 달러 재계약

예상했던 다년계약은 아니었지만 역대 외국인 타자 최고 몸값은 새로 썼다. 프로야구 LG가 외국인 타자 오스틴 딘과 KBO리그 역대 외국인 타자 최고액인 1년 200만달러(약 26억7000만원)에 계약했다고 12일 발표했다. 외국인 타자가 연봉 200만 달러를 돌파한 건 오스틴이 처음이다.

역대 외국인 타자 중 가장 많은 연봉을 받았던 선수는 지난해 KT에서 뛰었던 멜 로하스 주니어와 SSG 랜더스의 기예르모 에레디아로 각각 180만 달러를 받았다. 역대 외국인 선수 최고 연봉 기록은 2017년 두산에서 뛴 더스틴 니퍼트(210만 달러)가 갖고 있다. 올해까지 연봉 200만 달러 이상을 받은 선수는 2018년 KIA 헥터 노에시, 2022년 NC 드루 루친스키, 2026년 KIA 제임스 네일(이상 200만 달러)까지 총 4명이었고, 모두 투수다.

2023년 LG 유니폼을 입은 오스틴은 4시즌 동안 539경기에서 타율 0.320, 644안타, 127홈런, 449타점을 기록했다. 특히 2026시즌엔 144경기 전 경기에 출장해 타율 0.331(4위), 180안타(3위), 41홈런(3위), 127타점(3위), OPS(출루율+장타율) 1.062(1위)를 기록하며 LG 타선을 이끌었다. 41홈런은 LG 구단 단일시즌 역대 최다 홈런 기록이다. 2023년과 2024년 2년 연속 골든글러브를 차지했고, 2024시즌엔 리그 타점왕을 차지하기도 했다.

오스틴은 “LG 동료들과 5년째 함께해 기쁘다”라며 “올 시즌을 아쉽게 마무리했으나 끝까지 응원해 주신 팬들의 목소리가 아직 생생하다. 새로운 야구장에서 치를 내년 시즌도 기대된다”고 소감을 밝혔다.

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