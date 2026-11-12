대구 아파트 세대 내 보일러실서 폭발 사고 발생

대구 북구의 한 아파트 보일러실에서 폭발 사고가 발생해 80대 여성이 병원으로 이송되고 지상에 주차된 차량 10여 대가 파손됐다.

12일 대구소방안전본부에 따르면 전날 오후 8시24분쯤 대구 북구 대현동의 한 20층짜리 아파트 13층 세대 내 보일러실에서 폭발 사고가 났다는 신고가 접수됐다.

지난 11일 오후 8시 24분쯤 대구 북구 대현동의 아파트 13층에서 폭발 사고가 발생해 유리 파편이 지상에 떨어져 있다. 대구북부소방서 제공

신고를 받고 출동한 소방당국은 차량 21대와 인력 63명을 현장에 투입해 약 39분 만인 오후 9시 3분쯤 현장 안전조치를 완료했다.

이번 폭발이 화재로 번지지는 않았으나, 폭발 충격으로 세대 외부 유리창이 크게 부서졌다. 이 과정에서 깨진 유리 파편이 지상으로 떨어지면서 아파트 단지 내에 주차돼 있던 차량 10여 대가 부분 파손되는 피해가 났다.

사고 당시 집 안에 있던 80대 여성은 다행히 신체적 외상은 입지 않았으나, 갑작스러운 폭발음과 충격으로 크게 놀라 심리적 안정을 위해 인근 병원으로 이송됐다.

경찰과 소방당국은 보일러 설비 결함 여부 등 정확한 폭발 원인과 사고 경위를 조사하고 있다.

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