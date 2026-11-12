대구 아파트 세대 내 보일러실서 폭발 사고 발생

거주 80대 여성, 폭발음·충격에 놀라 병원 이송
대구 북구의 한 아파트 보일러실에서 폭발 사고가 발생해 80대 여성이 병원으로 이송되고 지상에 주차된 차량 10여 대가 파손됐다.
12일 대구소방안전본부에 따르면 전날 오후 8시24분쯤 대구 북구 대현동의 한 20층짜리 아파트 13층 세대 내 보일러실에서 폭발 사고가 났다는 신고가 접수됐다.
신고를 받고 출동한 소방당국은 차량 21대와 인력 63명을 현장에 투입해 약 39분 만인 오후 9시 3분쯤 현장 안전조치를 완료했다.
이번 폭발이 화재로 번지지는 않았으나, 폭발 충격으로 세대 외부 유리창이 크게 부서졌다. 이 과정에서 깨진 유리 파편이 지상으로 떨어지면서 아파트 단지 내에 주차돼 있던 차량 10여 대가 부분 파손되는 피해가 났다.
사고 당시 집 안에 있던 80대 여성은 다행히 신체적 외상은 입지 않았으나, 갑작스러운 폭발음과 충격으로 크게 놀라 심리적 안정을 위해 인근 병원으로 이송됐다.
경찰과 소방당국은 보일러 설비 결함 여부 등 정확한 폭발 원인과 사고 경위를 조사하고 있다.
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