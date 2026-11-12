김진표, 독일 총격 사건 현장에 있었다…“4발 총성에 화장실로 대피”

사진=세계일보 자료사진, 김진표 SNS

그룹 패닉 출신 가수 김진표가 독일 여행 중 투숙한 호텔에서 발생한 총격 사건으로 긴급 대피했던 당시 상황을 공개했다.

김진표는 지난 10일 자신의 SNS에 독일 함부르크의 한 호텔에서 겪은 일을 여러 장의 사진과 함께 게재했다.

그는 “체크아웃을 하려고 방문을 나섰는데 총을 든 경찰이 조용히 하라며 다시 방으로 들어가라고 손짓했다”고 당시 상황을 설명했다.

갑작스러운 경찰의 지시에 객실로 돌아간 김진표는 창밖으로 호텔 주변이 통제되는 모습을 목격했다. 이후 가까운 곳에서 총성이 들리자 급히 몸을 피했다.

김진표는 “4발의 총성이 들렸다. 소리가 너무 가까웠다. 나는 미친 듯이 화장실로 뛰어들어가 문을 걸어 잠갔다”며 “아드레날린이 미친 듯 뿜어져 나오는 게 느껴졌다”고 당시의 공포를 전했다.

객실에 머무르는 동안에도 긴장을 늦출 수 없었다. 그는 혹시 모를 상황에 대비해 화장실에 대피해 있었으며, 호텔 밖으로 나가는 사람도 없었다고 설명했다.

특히 자신이 머물던 객실 바로 옆에서 사건이 벌어졌다는 사실을 뒤늦게 알게 됐다고 밝혔다. 김진표는 “드론이 내 앞에 자리를 잡고 내 옆방만 계속해서 촬영했다. 그때 알았다. 아, 내 옆방이구나”라고 전했다.

함께 공개된 사진에는 호텔 주변에 출동한 경찰과 구급대원, 건물을 촬영하는 드론 등의 모습이 담겼다. 현장 통제가 풀린 뒤 김진표는 무사히 호텔을 빠져나와 공항으로 이동했다.

그는 “오늘의 이 사건은 너무나 충격적이라 사실 아직도 조금 흥분 상태이고 뭔가 트라우마가 생길 듯하다”고 털어놨다.

현지 언론에 따르면 지난 10일 독일 함부르크 하펜시티에서는 68세 남성이 며느리인 39세 여성과 40세 보안업체 직원에게 총격을 가해 부상을 입혔다. 용의자는 이후 인근 엘프필하모니 건물 내 호텔 객실에서 숨진 채 발견됐다. 경찰은 그가 스스로 목숨을 끊은 것으로 보고 있다.

수사 과정에서 용의자의 자택에서는 65세 아내와 90세 장인의 시신도 발견된 것으로 전해졌다. 총격으로 다친 두 사람은 병원으로 이송됐으며, 현지 보도에 따르면 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

한편 김진표는 1995년 그룹 패닉으로 데뷔했다. 이후 솔로 가수와 방송인으로 활동했으며, 자동차 경주 선수로도 활약했다. XTM 자동차 예능 프로그램 ‘탑기어 코리아’ 진행을 맡아 대중에게 얼굴을 알리기도 했다.

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