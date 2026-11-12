“엄마 나 아프대”…빽가, 뇌종양 진단 당시 부모님 보자마자 오열한 사연

그룹 코요태 멤버 빽가가 과거 8cm 크기의 뇌종양 진단을 받고 죽음의 공포에 시달렸던 당시를 떠올렸다.

11일 유튜브 채널 ‘MBN Entertainment’에는 MBN 예능 프로그램 ‘속풀이쇼 동치미’의 선공개 영상이 공개됐다. 오는 14일 방송을 앞둔 영상에서 빽가는 과거 뇌종양 진단을 받았을 때의 상황을 이야기했다.

유튜브 채널 ‘MBN Entertainment’ 캡처

빽가는 병원에서 의사에게 뇌종양이라는 진단을 들었다. 당시 의사는 “내가 빽가씨 팬인데 이런 말씀을 드려야 되나”라며 주저했고, 큰 병원으로 가라고 말했다. 종양의 크기는 지름 약 8㎝로 수술 과정에서 위험을 감수해야 하는 상황이었다.

빽가는 당시 상황에 대해 “너무 무서웠다”며 혼자 집에서 많은 눈물을 흘렸다고 회상했다. 가장 먼저 어머니에게 전화해 아프다는 사실을 털어놓고 싶었지만, 부모님이 받을 충격과 걱정이 두려워 쉽게 입을 열지 못했다.

유튜브 채널 ‘MBN Entertainment’ 캡처

결국 부모님에게는 머리에 뾰루지 같은 것이 생겨 작은 수술을 받아야 한다고 둘러댔다. 이후 뇌종양 진단 사실이 언론을 통해 알려질 가능성이 생겼고, 빽가는 부모님에게 먼저 연락해 수술 관련 기사가 나오더라도 걱정하지 말라고 당부했다.

그러나 보도가 나간 뒤 아버지가 직접 얼굴을 보고 이야기하겠다며 어머니와 함께 집으로 찾아왔다. 빽가는 걱정하는 부모님 앞에서 최대한 밝은 모습을 보여주기로 마음먹고 혼자 긍정적인 모습을 연습하기까지 했지만, 부모님과 눈이 마주친 순간 무너졌다고 털어놨다. 빽가는 “엄마, 아빠랑 눈이 딱 마주쳤는데 1초 만에 그냥 주저앉아서 눈물이 났다”고 말했다.

빽가는 “‘엄마 나 아프대. 어떡해’라고 가장 먼저 이야기하고 싶었다”며 “부모님 얼굴을 보자 그동안 혼자 참았던 감정이 한꺼번에 터져 나왔다”고 설명했다.

유튜브 채널 ‘MBN Entertainment’ 캡처

빽가는 자신이 힘든 상황에서 부모님까지 무너지면 더 견디기 어려울 것 같았다며 “엄마, 아빠가 힘들어하면 나도 좀 힘들 것 같으니 그냥 응원 많이 해달라”고 부탁했다고 전했다.

빽가는 29세였던 2009년께 뇌종양 진단을 받고 수술을 받았다. 당시 종양이 커 두개골 일부를 제거해야 했으며, 수술 후 발음에 후유증이 남았다고 밝힌 바 있다. 빽가의 이야기는 오는 14일 오후 11시 방송되는 MBN ‘속풀이쇼 동치미’에서 공개된다.

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