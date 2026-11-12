장한나 “비행기 첼로 표 따로 구매”…‘무릎팍도사’ 덕에 마일리지 적립?

첼리스트 겸 지휘자이자 제18대 예술의전당 사장인 장한나가 자신의 첼로를 위해 별도의 항공권을 구매하고 마일리지까지 적립한다는 사연을 공개했다.

장한나는 지난 11일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’에 출연해 오랜 시간 함께해 온 첼로와 관련된 다양한 일화를 전했다.

이날 장한나는 자신이 사용하는 첼로가 1757년 이탈리아에서 제작된 악기라고 소개했다. 첼로는 크기가 커 일반 수하물로 부치지 않고, 비행기를 이용할 때마다 별도의 좌석을 구매해 옆자리에 태운다는 설명이다.

MBC ‘라디오스타’ 방송화면 캡처

특히 항공권을 구매할 때 자신의 이름인 ‘장한나’와 첼로의 이름인 ‘장첼로’를 각각 사용한다고 밝혀 웃음을 안겼다. 첼로 역시 별도의 항공권을 구매하기 때문에 마일리지도 적립받는다고 전했다.

그러나 첼로와 함께하는 비행이 항상 순탄했던 것은 아니다. 장한나는 과거 베를린 공연을 위해 비행기에 탑승했을 당시 기장의 요구로 비행기에서 내려야 했던 경험도 털어놨다.

당시 첼로를 위한 좌석을 확보하고 안전벨트까지 채웠지만, 기장이 안전상의 이유로 첼로를 기내에 둘 수 없다고 통보했다는 것이다. 결국 장한나는 다음 항공편을 이용해야 했다. 홍콩에서 출국할 때는 항공권이 두 장인데 여권은 한 장뿐이라는 이유로 출국 절차에 제동이 걸리기도 했다.

또한 장한나는 과거 MBC 예능 프로그램 ‘황금어장-무릎팍도사’에 출연한 이후 첼로 명의로 항공 마일리지를 받게 됐다고 밝혀 웃음을 자아냈다.

당시 장한나는 방송에서 “첼로에게 기내식은 못 줘도 마일리지는 적립해달라”는 말을 했고, 이 발언 이후 실제 제도 개선 움직임이 나타났다. 첼로협회는 악기용 좌석을 별도로 구매한 승객에게 마일리지를 적립하지 않는 항공사의 관행이 불합리하다며 공정거래위원회에 공식적으로 문제 해결을 요청했다.

이에 공정위는 항공마일리지제도 개선팀을 구성하고 대한항공과 협의에 들어갔고, 지속적인 협의 끝에 대한항공이 개선안에 합의하면서 장한나가 제기한 문제도 해결됐다.

한편 장한나는 지난해가 아닌 올해 4월 제18대 예술의전당 사장으로 취임했다.

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