[속보] 李대통령, 16~19일 필리핀 아세안·中 APEC 정상회의 참석

이재명 대통령이 오는 16일부터 19일까지 필리핀 마닐라와 중국 선전에서 열리는 아세안 정상회의 및 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석한다.

위성락 국가안보실장은 12일 브리핑에서 이 대통령의 순방 일정을 공개했다.

이재명 대통령이 지난 10일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 16일 마닐라에서 한-아세안 정상회의에 참석해 지난해 제시한 포괄적 전략동반자 관계(CSP) 비전의 이행 성과를 점검하고 협력 강화 방안을 논의한다. 한-메콩 정상회의에서는 핵심광물 협력과 초국가 범죄 공동 대응 등을 다룰 예정이다.

17일에는 아세안+3(한·중·일) 정상회의와 동아시아정상회의(EAS)에 잇달아 참석한다. 특히 취임 후 처음 참석하는 EAS에서는 온라인 스캠 등 역내 현안에 대한 입장을 밝히고 한반도 평화공존 구상을 공유할 계획이다.

18일 중국 선전으로 이동해 CEO 서밋과 시진핑 중국 국가주석 내외 주최 환영 만찬에 참석한다. 19일에는 APEC 본회의에서 ‘함께 번영하는 아시아태평양 공동체 구축-개방, 혁신, 협력’을 주제로 회원국 정상들과 의견을 나눈다.

위 실장은 “한반도 평화공존 및 공동 성장 정책에 대한 아세안과 APEC 회원국들의 변함없는 지지를 확인하고, 한반도의 평화와 안정을 위한 긍정적 메시지를 발신하고자 한다”며 “주요국과 실질협력 강화를 통해 국민과 기업이 체감하는 외교를 지속적으로 구현하겠다”고 말했다.

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