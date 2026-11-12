유니클로 매장 2배 키우고 무신사는 3배로…대형 매장 경쟁

패션 브랜드들이 오프라인 매장을 잇달아 키우고 있다. 유니클로는 서울 강남 매장을 15년 만에 두 배 이상 넓히고, 무신사 스탠다드는 영등포 매장 규모를 세 배 넘게 확대했다. 스파오와 자라도 대형 매장을 앞세워 고객 확보에 나섰다.

유니클로 제공

매장에 옷만 많이 진열하는 방식에서 벗어나고 있다는 점도 눈에 띈다. 성인 의류 중심이던 매장에 아동복과 생활용품을 들이고, 고객이 직접 상품을 꾸미거나 카페에서 시간을 보낼 수 있는 공간까지 마련하고 있다. 온라인에서 옷을 구매하는 소비자들을 오프라인으로 끌어들이기 위한 변화다.

12일 업계에 따르면 유니클로는 오는 13일 롯데백화점 강남점을 새롭게 단장해 열고, 서울 노원구 스타필드 마켓 월계점에도 신규 매장을 개점한다.

강남점은 2011년 문을 연 이후 15년 만에 대대적인 리뉴얼을 진행했다. 기존 백화점 7층에서 2층으로 자리를 옮기고 매장 면적을 499.1㎡(151평)에서 1077.6㎡(326평)로 확대했다. 면적만 2.16배로 커졌다.

고객 편의시설도 늘렸다. 피팅룸은 8개에서 20개로, 계산대는 6대에서 13대로 확대했다. 유니클로에 따르면 롯데백화점 강남점에 입점한 패션 브랜드 가운데 가장 큰 규모다.

상품 구성도 달라졌다. 주변에 대규모 아파트 단지와 학원가가 밀집한 점을 고려해 기존에 없던 키즈·베이비 상품군을 추가했다. 여성·남성 의류도 보강해 30~40대 고객과 가족 단위 방문객을 함께 겨냥한다.

같은 날 문을 여는 스타필드 마켓 월계점은 여성·남성·아동·유아 의류를 모두 취급한다. 히트텍과 퍼프테크, 후리스 등 가을·겨울 주력 제품도 갖춘다. 서울 동북권은 물론 경기 일부 지역의 고객까지 확보한다는 계획이다.

두 매장에서는 13일부터 19일까지 일부 제품을 특별 가격에 판매한다. 13~15일에는 7만원 이상 구매 고객에게 워시백을 매장별로 매일 선착순 증정한다. 강남점에서는 구매 고객을 대상으로 영국 라이프스타일 편집숍 더 콘란샵과 협업한 파우치도 사흘간 선착순 제공한다.

유니클로가 기존 매장을 재정비하면서 핵심 상권의 경쟁력을 높이는 '스크랩 앤 빌드(Scrap & Build)' 전략을 추진한다면, 경쟁 브랜드들도 대형 매장을 통해 상품과 고객층을 넓히고 있다.

무신사 스탠다드는 12일 서울 영등포 타임스퀘어점을 확장 이전해 다시 문을 연다. 기존 120평 규모였던 매장을 400평으로 키웠다. 면적이 약 3.3배로 늘어난 셈이다.

특히 이번 매장에는 기존 의류 외에 키즈·홈·뷰티 상품군을 추가했다. 무신사 스탠다드 매장 가운데 가장 많은 키즈 상품을 취급한다. 성인 의류를 구매하던 고객이 자녀의 옷과 생활용품까지 한꺼번에 고를 수 있도록 한 것이다.

개점 행사도 마련했다. 12일에는 30만원 상당의 상품으로 구성한 '슈퍼백'을 4만9900원에 선착순 50개 판매한다. 12~13일에는 하루 100명에게 상품 한 개를 최대 5만원까지 할인받을 수 있는 50% 쿠폰을 제공한다.

무신사 스탠다드는 지난 9월 서울 명동에 약 500평 규모의 매장을 선보였으며, 같은 달 신세계백화점 천안아산점에도 신규 출점했다. 온라인 패션 플랫폼에서 출발한 무신사가 오프라인 매장망을 넓히는 동시에 기존 점포의 규모까지 키우고 있는 것이다.

이랜드월드의 SPA 브랜드 스파오도 비슷한 움직임을 보이고 있다.

스파오는 지난 9월 서울 영등포 타임스퀘어점 매장을 약 1719㎡(520평) 규모로 리뉴얼했다. 성인부터 유아동까지 전 연령대를 대상으로 데님과 아우터, 니트, 웜테크 등 주요 의류를 판매한다.

이 매장에는 고객이 캐릭터를 골라 자신만의 티셔츠를 만드는 'DIY 티셔츠 커스텀 조닝'도 도입했다. 단순히 옷을 고르는 데 그치지 않고 매장에서 직접 상품을 꾸미는 경험을 제공한다.

앞서 지난 2월에는 스타필드 고양점을 리뉴얼했고, 9월에는 서울 성수동에 약 100평 규모의 협업 상품 특화 매장 '스파오프렌즈 랩'을 열었다. 스파오는 대형 매장과 특화 매장을 병행하며 고객 접점을 확대하고 있다.

글로벌 SPA 브랜드 자라는 쇼핑 경험을 강화하는 데 무게를 뒀다.

자라는 지난 8월 서울 강남에 영업면적 2130㎡(약 644평), 3개 층 규모의 플래그십 스토어를 선보였다. 데님 전용 공간과 카페, 온라인·오프라인 연계 서비스를 결합한 것이 특징이다.

매장 내부에는 한국 전통 건축에서 영감을 받은 디자인과 대형 조형물도 배치했다. 의류 판매뿐 아니라 공간 자체를 경험할 수 있도록 구성한 것이다.

업계의 매장 확대에는 공통점이 있다. 유니클로와 무신사 스탠다드, 스파오는 성인 의류 중심의 상품 구성을 아동복과 생활용품으로 넓히고 있다. 자라와 스파오는 카페와 체험 공간을 활용해 매장을 찾을 이유를 추가했다.

온라인에서 상품을 비교하고 주문하는 것이 일상화된 상황에서 패션 브랜드들은 오프라인 매장의 역할을 다시 정하고 있다. 직접 입어보고 구매하는 공간을 넘어 가족이 함께 쇼핑하고 상품을 체험하는 곳으로 바꾸는 경쟁이 본격화하고 있다.

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