제주 스토킹·성폭력 신고 전 연인 보복 살해 강성은 구속 기소

제주에서 스토킹과 성폭력 등으로 신고했던 40대 여성을 보복 살해한 강성은(62)이 재판에 넘겨졌다.

제주지방공소청 형사1부(이대성 부장검사)는 특정범죄가중처벌법상 보복살인과 특수감금, 현주건조물방화예비, 특수주거침입, 스토킹처벌법 위반 등 혐의로 강성은을 구속 기소했다고 12일 밝혔다.

10월12일 제주에서 발생한 보복살해 피의자 강성은(61)의 신상정보가 10월29일 공개됐다. 제주경찰청 홈페이지 캡처

강성은은 지난달 12일 오전 1시38분 제주시 연동의 한 호텔 앞 길거리에서 헤어진 연인 관계인 40대 여성 B씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다.

공소청에 따르면 강성은은 지난 8월7일 B씨와 헤어진 뒤 여러 차례 찾아가거나 연락하는 등 스토킹을 반복했다.

이후 B씨가 연락을 피하고 경찰에 신고하자 앙심을 품고 범행을 저지른 것으로 조사됐다.

강성은은 범행 당일 미리 준비한 흉기와 시너(신나)를 가지고 피해자 주거지를 찾아가 시너를 뿌리고 불을 붙일 듯한 행동으로 B씨를 위협했다.

이어 B씨를 자신의 차량에 태우려다가 반항하자 복부 등을 흉기로 찌른 뒤 현장에서 달아난 것으로 파악됐다.

경찰은 지난달 29일 강성은의 이름과 나이, 얼굴 사진 등 신상정보를 공개했다.

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