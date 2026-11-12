전남개발공사 노조 “통합공사 본사 무안에 설치해야”

전남개발공사 노동조합이 광주도시공사와의 통합으로 출범할 예정인 전남광주도시개발에너지공사 본사를 무안에 설치할 것을 촉구하고 나섰다.

12일 전남개발공사에 따르면 노조는 최근 전남광주특별시청 무안청사 앞에서 조합원 총궐기 및 결의대회를 열고 통합공사 본사의 무안 배치와 권역별 기능의 균형 배분을 요구하는 결의문을 채택했다.

전남개발공사 노동조합이 최근 전남광주특별시청 무안청사 앞에서 조합원 총궐기 및 결의대회를 열고 있다. 전남개발공사 제공

노조는 결의문에서 전남·광주 행정통합 이후 공공기관의 핵심 기능이 광주권에 집중될 경우 지역 균형발전이라는 통합 취지가 훼손될 수 있다고 주장했다.

특히 광주권은 첨단산업 인프라, 전남 동부권은 국가산업단지를 중심으로 성장 기반을 갖춘 반면 서남권은 산업 기반이 상대적으로 취약해 인구 감소와 청년 유출 문제가 이어지고 있다고 지적했다.

노조는 한국전력공사 등 주요 공공기관이 나주 빛가람혁신도시로 이전한 사례를 들며 통합공사 본사와 핵심 경영기능을 무안에 배치해야 서남권의 새로운 성장 거점을 마련할 수 있다고 강조했다.

노병구 위원장은 “공공기관의 본사 입지는 지역 산업과 경제에 미치는 파급효과를 우선 고려해야 한다”며 “행정 인프라와 공공기관이 모여 있는 무안에 통합공사 본사와 핵심 경영기능을 배치해야 한다”고 말했다.

노조는 대의원대회와 세 차례 총회를 거쳐 조합원 의견을 수렴했으며, 이번 결의대회를 통해 본사 무안 유치를 핵심 과제로 확정했다. 앞으로 노사정 협의를 통해 본사 유치와 권역별 기능 배분을 지속적으로 요구할 계획이다.

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