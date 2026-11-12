면허 못 따는 17세 이하 명의 차량 8761대…최연소 소유자는 1세

차량이 빼곡히 들어선 도로. 사진은 기사 내용과 직접적인 관련이 없음. 서귀포=뉴시스

운전면허를 취득할 수 없는 17세 이하 미성년자 명의의 자동차가 8000대를 넘어섰다. 최연소 자동차 소유자는 1세 어린이였다.

12일 국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 황희 의원이 국토교통부에서 제출받은 자료에 따르면 지난 9월 말 기준 17세 이하 명의로 등록된 자동차는 8761대였다. 소유자는 8743명으로 집계됐다.

18세 이하 미성년자로 범위를 넓히면 자동차 소유자는 9899명, 등록 차량은 9919대였다. 이 중 운전면허 취득이 불가능한 17세 이하 명의 차량은 88.3%로 조사됐다.

연도별로는 2023년 1만87대, 2024년 1만10대, 2025년 1만67대로 매년 1만대 안팎을 유지했다.

현행 도로교통법상 일반 자동차 운전면허는 만 18세가 되어야 취득할 수 있다. 하지만 자동차 소유 자체에는 나이 제한이 없어 미성년자도 상속이나 증여 등을 통해 차량을 가질 수 있다.

연령별로는 5세 이하 214대, 6∼10세 2298대, 11∼15세 4285대, 16∼18세 3122대로 확인됐다. 10세 이하 어린이 명의 차량은 2512대로 전체의 25.3%를 차지했다.

특히 최연소 소유자는 1세였으며 자동차를 2대씩 보유한 미성년자도 20명으로 나타났다.

미성년자 명의의 수입차는 116대로 조사됐다. 이 가운데 BMW 520d가 12대로 가장 많았다.

미성년자 명의 차량에도 일반 차량과 동일하게 의무보험 가입과 정기검사 등 법적 의무가 적용된다.

황 의원은 “현행법상 미성년자의 자동차 소유는 가능하지만, 보험 가입이나 정기검사 등 차량 관리 및 법적 책임까지 면제되는 것은 아니다”라며 “국토교통부는 어린이·미성년자 명의 차량의 의무사항 이행 현황을 철저히 점검하고 실제 운행 및 관리 과정에서 안전과 행정의 사각지대가 발생하지 않도록 철저히 관리해야 한다”고 강조했다.

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