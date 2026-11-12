학생들에게 “충분한 고통과 시련 겪길 바란다”…젠슨 황의 대학 강연

중국 스파이로 지목된 여성과의 외도로 곤경에 처한 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 과거 대학 강연에서 학생들에게 충분한 고통과 시련이 있기를 바란다고 말했다는 외신 보도가 나왔다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난 6월8일 서울 중구 신라호텔 영빈관에서 열린 엔비디아 코리아 AI 에코시스템 리셉션을 마치고 나와 취재진 질의에 답변하고 있다. 뉴시스

미국 CNN은 “엔비디아의 CEO 젠슨 황은 30년 넘게 회사를 일궈오며 기술 업계에서 가장 영향력 있는 인물 중 한 명으로 자리했다”며 “최근 충격적 의혹이 제기되면서 그의 업적이 위태로워졌다”고 11일(현지시간) 보도했다.

이어 “엔비디아 이사회는 최근 발생한 기업 스캔들 중 가장 큰 사건 중 하나를 조사하기 위해 유력 법률 사무소를 선임했다”며 “젠슨 황이 외국 정보기관의 공작 대상이었는지 여부를 조사하겠다고 법률 사무소가 밝혔다”고 덧붙였다.

이를 두고 “젠슨 황에게는 매우 고통스러운 순간”이라면서도, CNN은 “하지만 그가 스스로 밝힌 내용을 보면 그 고통이 지금의 그를 만든 원동력이었다”고 전했다.

앞서 젠슨 황은 2024년 3월 스탠퍼드 대학교에서 학생들 대상 강연 중, “위대함은 인격에서 비롯된다”며 “인격은 똑똑한 사람에게서 형성되는 게 아니라 고통을 겪어본 사람들에게서 형성된다”고 말했다. 그는 이 학교에서 전기공학 석사 학위를 취득했다.

젠슨 황은 강연에서 학생들에게 “충분한 고통과 시련(ample doses of pain and suffering)을 겪기를 바란다”고 말했다고 CNN은 전했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 4박5일간의 방한을 마치고 지난 6월9일 오전 서울 강서구 김포비즈니스항공센터를 통해 출국하기 앞서 취재진 질문을 귀 기울여 듣고 있다. 뉴시스

학교도 당시 소식을 다룬 공식 홈페이지 글에서 “성공적인 기업가를 꿈꾸는 학생들이 조언을 구하자 황 CEO는 낮은 기대치와 높은 회복탄력성의 중요성(the importance of low expectations and high resilience)을 강조했다”고 언급했다.

위대함은 좌절을 겪은 똑똑한 사람들에게서 나오며, 이것이 엔비디아에서 황 CEO가 고통과 시련을 즐겁게 이야기하는 이유라면서다.

CNN은 “황 CEO는 직원들을 공개 질책하는 등 까다롭고 엄격한 상사로 알려져 있다”며 “강도 높은 업무 환경에도 불구하고 직원들의 충성도는 매우 높다”고 전했다.

계속해서 “분석가들은 CNN과의 인터뷰에서 이번 스캔들로 인해 황 CEO가 자리에서 물러날 가능성은 낮다고 평가했다”며 “창업자가 이끄는 기업에 투자하는 ‘파운더스 100 ETF’의 포트폴리오 매니저는 ‘그가 물러나려면 제임스 본드 영화에서나 나올 법한 일(James Bond-level stuff)이 벌어져야 할 것’이라고 했다”고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지