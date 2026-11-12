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‘살 사람 없다’… 전국 아파트 거래 4건 중 1건 사라졌다

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양다훈 기자 yangbs@segye.com

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거래대금 81조에서 54조로 추락… 대출 규제·이자 부담에 매수 심리 냉각
지난 10일 서울 서초구 부동산 중개업소에 급매 안내문 등이 붙어 있다. 뉴시스
지난 10일 서울 서초구 부동산 중개업소에 급매 안내문 등이 붙어 있다. 뉴시스

 

전국 아파트 시장이 다시 ‘거래 절벽’에 직면했다. 올 상반기 반등 흐름을 타던 매수 심리가 대출 규제와 금리 부담에 꺾이면서, 3분기 아파트 거래 4건 중 1건이 자취를 감췄다.

 

12일 빅데이터 전문 프롭테크 기업 부동산플래닛이 국토교통부 실거래가를 분석한 결과, 3분기 전국 아파트 매매거래량은 10만 8339건으로 전분기 대비 24.5% 급감했다. 매매거래금액은 81조 3388억 원에서 54조 1924억 원으로 33.4% 줄었다. 석 달 새 약 27조 1464억 원에 달하는 아파트 거래대금이 시장에서 증발한 셈이다.

 

◆ 전국 16개 시·도 일제 하락… 서울 아파트 거래대금 ‘반토막’

 

아파트 시장 침체는 전국 전역에서 동시다발적으로 나타났다. 집계 대상인 전국 16개 시·도 모두 전분기보다 매매량이 감소했다.

 

가장 큰 타격을 입은 곳은 서울이다. 서울 아파트 매매거래량은 2만 2985건에서 1만 2895건으로 43.9% 줄었다. 매매거래금액은 28조 6400억 원에서 14조 5930억 원으로 49.0% 급감해 사실상 반토막이 났다. 경기 역시 거래량(-26.2%)과 거래대금(-31.1%)이 동반 하락하며 수도권 전반에 매수 관망세가 짙게 깔렸다.

 

지방 주요 지역 역시 울산(-23.4%), 경남(-22.4%), 전북(-21.7%) 순으로 거래량이 크게 줄었다. 거래금액 기준으로는 충북(-26.5%), 대구(-23.4%) 등의 낙폭이 두드러졌다.

 

◆ 9개 부동산 유형 중 낙폭 최대… 전체 부동산 시장 흔들

 

아파트 시장의 급랭은 부동산 전체 시장의 위축으로 직결됐다. 3분기 전국 부동산 전체 거래금액은 95조 9290억 원으로 전분기 대비 27.2% 감소했는데, 아파트의 거래금액 감소 폭(-33.4%)이 9개 부동산 유형 중 가장 컸다.

 

연립·다세대(-27.9%), 단독·다가구(-24.6%), 상가·사무실(-24.2%), 토지(-17.3%) 등 주요 유형도 일제히 하락했다. 오피스텔(-9.1%)과 상업·업무용 빌딩(-7.4%) 역시 감소세를 면치 못했다.

 

비아파트 시장에서는 지역별 양극화가 두드러졌다. 오피스텔의 경우 제주의 거래금액이 58.8% 급감한 반면 강원은 617.2% 급증했다. 상가·사무실 시장 역시 서울은 거래량이 4.2% 늘었음에도 거래금액은 31.2% 줄어 저가 매물 위주로 거래가 이뤄진 것으로 나타났다.

 

부동산플래닛 정수민 대표는 “3분기 전국 부동산 매매시장은 9개 유형 모두 거래량과 거래금액이 감소한 가운데, 아파트 거래금액이 전분기 대비 33.4% 줄어 시장 전반이 위축된 모습을 보였다”며 “정부 규제와 금융비용 부담, 경기 불확실성 등이 복합적으로 작용하면서 매수자들의 관망세가 이어지고 있어 당분간 거래 회복은 제한적일 것으로 보인다”고 말했다.


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