‘살 사람 없다’… 전국 아파트 거래 4건 중 1건 사라졌다

지난 10일 서울 서초구 부동산 중개업소에 급매 안내문 등이 붙어 있다. 뉴시스

전국 아파트 시장이 다시 ‘거래 절벽’에 직면했다. 올 상반기 반등 흐름을 타던 매수 심리가 대출 규제와 금리 부담에 꺾이면서, 3분기 아파트 거래 4건 중 1건이 자취를 감췄다.

12일 빅데이터 전문 프롭테크 기업 부동산플래닛이 국토교통부 실거래가를 분석한 결과, 3분기 전국 아파트 매매거래량은 10만 8339건으로 전분기 대비 24.5% 급감했다. 매매거래금액은 81조 3388억 원에서 54조 1924억 원으로 33.4% 줄었다. 석 달 새 약 27조 1464억 원에 달하는 아파트 거래대금이 시장에서 증발한 셈이다.

◆ 전국 16개 시·도 일제 하락… 서울 아파트 거래대금 ‘반토막’

아파트 시장 침체는 전국 전역에서 동시다발적으로 나타났다. 집계 대상인 전국 16개 시·도 모두 전분기보다 매매량이 감소했다.

가장 큰 타격을 입은 곳은 서울이다. 서울 아파트 매매거래량은 2만 2985건에서 1만 2895건으로 43.9% 줄었다. 매매거래금액은 28조 6400억 원에서 14조 5930억 원으로 49.0% 급감해 사실상 반토막이 났다. 경기 역시 거래량(-26.2%)과 거래대금(-31.1%)이 동반 하락하며 수도권 전반에 매수 관망세가 짙게 깔렸다.

지방 주요 지역 역시 울산(-23.4%), 경남(-22.4%), 전북(-21.7%) 순으로 거래량이 크게 줄었다. 거래금액 기준으로는 충북(-26.5%), 대구(-23.4%) 등의 낙폭이 두드러졌다.

◆ 9개 부동산 유형 중 낙폭 최대… 전체 부동산 시장 흔들

아파트 시장의 급랭은 부동산 전체 시장의 위축으로 직결됐다. 3분기 전국 부동산 전체 거래금액은 95조 9290억 원으로 전분기 대비 27.2% 감소했는데, 아파트의 거래금액 감소 폭(-33.4%)이 9개 부동산 유형 중 가장 컸다.

연립·다세대(-27.9%), 단독·다가구(-24.6%), 상가·사무실(-24.2%), 토지(-17.3%) 등 주요 유형도 일제히 하락했다. 오피스텔(-9.1%)과 상업·업무용 빌딩(-7.4%) 역시 감소세를 면치 못했다.

비아파트 시장에서는 지역별 양극화가 두드러졌다. 오피스텔의 경우 제주의 거래금액이 58.8% 급감한 반면 강원은 617.2% 급증했다. 상가·사무실 시장 역시 서울은 거래량이 4.2% 늘었음에도 거래금액은 31.2% 줄어 저가 매물 위주로 거래가 이뤄진 것으로 나타났다.

부동산플래닛 정수민 대표는 “3분기 전국 부동산 매매시장은 9개 유형 모두 거래량과 거래금액이 감소한 가운데, 아파트 거래금액이 전분기 대비 33.4% 줄어 시장 전반이 위축된 모습을 보였다”며 “정부 규제와 금융비용 부담, 경기 불확실성 등이 복합적으로 작용하면서 매수자들의 관망세가 이어지고 있어 당분간 거래 회복은 제한적일 것으로 보인다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지