젠슨 황 사생활 논란, 엔비디아 장중 6% 급락…후계자는 누구?

엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 사생활 문제로 이사회 조사를 받으면서 미뤄온 경영 승계 문제가 다시 거론되고 있다. 엔비디아는 공식 승계 계획을 공개한 적이 없다.

엔비디아 최고경영자(CEO)인 젠슨 황이 지난해 12월 3일 미국 워싱턴 연방의회 의사당에서 상원 은행위원회 회의에 앞서 취재진과 만나고 있다. 로이터 연합뉴스

황 CEO는 8일 직원들에게 보낸 메시지에서 아내에게 불충실했다고 인정하고 사과했다. 상대가 누구인지는 밝히지 않았지만, 이사회에는 앨리스 황(중국명 황러)이라고 털어놨다.

앨리스 황은 싱가포르 데이터센터 기업 메가스피드의 전 임원이다. 뉴욕타임스는 지난달 29일 미국 정보당국이 그를 중국 정보기관과 연계된 인물로 의심한다고 보도했다. 메가스피드는 최근 2년간 엔비디아 칩을 48억 달러(약 7조원) 넘게 사들인 주요 고객사다.

엔비디아 이사회는 같은 날 독립 이사들로 위원회를 꾸렸다. 외부 변호인과 함께 황 CEO가 외국 정보기관의 표적이 됐는지 조사하겠다는 것이다. 이사회는 “국가안보나 엔비디아 기밀이 유출됐다고 볼 근거는 없다”며 조사 기간에도 황 CEO가 CEO직을 유지한다고 밝혔다. 중국 정부는 의혹을 부인했다.

엔비디아 내규상 이사회는 형사 처벌 여부와 관계없이 과반 찬성으로 CEO를 해임할 수 있다. 미 하원 3개 상임위원장은 18일 비공개 브리핑에 황 CEO가 나와 앨리스 황과의 관계, 해외 산업스파이 대응책을 설명하라고 요구했다.

조사 발표 다음 날인 9일 엔비디아 주가는 장중 6% 넘게 떨어졌다. 투자자들이 걱정하는 것은 황 CEO 개인의 거취보다 그에게 몰린 경영 역량과 인맥이다. 그는 주요 AI 기업, 데이터센터 사업자와의 협력과 대규모 투자 협상을 직접 이끌어왔다.

황 CEO는 CEO와 사장을 겸하며 주요 경영 판단에 직접 관여한다. 중간 관리층을 최소화한 수평 조직을 선호해, 그에게 직접 보고하는 임원이 60명 넘는다. 거의 모두 엔지니어링 담당이다.

번스타인 애널리스트들은 보고서에서 “그가 곧 엔비디아”라고 평가했다. 엔비디아도 이 위험을 인지하고 있다. 회사는 최근 주주총회 위임장 설명서에 장기 재직 경영진 의존도가 높고, 승계 계획이 효과적이지 못하면 전략 수립과 실행에 차질이 생길 수 있다고 적었다.

황 CEO는 승계 논의를 꺼려왔다. 후계자를 정하면 임원들 사이에 불필요한 경쟁이 생기고 조직이 갈라질 수 있다는 이유다. 그는 올해 3월 렉스 프리드먼 팟캐스트에서 “승계 계획을 믿지 않는다”고 말했다. 자신이 아는 것을 임원들에게 바로 공유하고 의사결정 과정을 지켜보게 하는 방식으로 후임을 키운다고 설명했다.

지난달 블룸버그 인터뷰에서는 딸 매디슨 황의 승계 가능성을 묻자 “우선 나는 딸이 그 자리를 맡기를 바라지 않는다”고 답했다. 이어 “스펜서든 매디슨이든 그게 포부라면 스스로 쟁취해야 한다”며 “정말 힘든 일이고 많은 희생이 따른다”고 했다. 건강하고 제 역할을 할 수 있다면 20년 뒤에도 CEO로 일하고 싶다고도 밝혔다. 1993년 엔비디아를 공동 창업한 그는 33년째 회사를 이끌고 있다.

자녀와 사위도 후계 구도에서 이름이 오르내린다. 딸 매디슨은 피지컬 AI 제품 마케팅 수석 디렉터, 아들 스펜서는 로보틱스 제품 관리 디렉터다. 지난 9월 말 매디슨과 결혼한 니코 카프레즈는 글로벌 AI 인프라 성장 부문 부사장이다.

스위스 스키 선수 출신인 카프레즈는 2024년 초 입사해, 올해 1월 수석 디렉터를 건너뛰고 디렉터에서 곧장 부사장이 됐다. 디인포메이션은 그를 황 CEO의 ‘최측근 참모’로 소개했다. 한 엔비디아 직원은 “젠슨이 매디슨과 니코가 다음 단계를 맡도록 기반을 다지고 있다고 본다”고 말했다.

외부 인사로는 에릭 슈밋 전 구글 CEO가 거론된다. 제프리 소넨펠드 예일대 경영대학원 교수는 악시오스에 슈밋이 후보로 언급되는 것을 들었다고 했다. 공식 지정된 후계자는 없다. 대니얼 뉴먼 퓨처럼그룹 CEO는 블룸버그에 “알려진 승계 계획이 없고, 바로 뒤를 이을 만한 리더도 회사 안에 없다”고 말했다.

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