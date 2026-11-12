롯데문화재단 메세나 대상 수상

롯데문화재단은 ‘2026 한국메세나대회’에서 ‘제27회 메세나대상’ 대상을 수상했다고 11일 밝혔다. 신동빈 회장 사재와 롯데 계열사 출연금으로 2015년 설립된 롯데문화재단은 공연장과 미술관 운영을 기반으로 지속적인 메세나 활동을 펼쳐 왔다.

신동빈 롯데그룹 회장

롯데문화재단은 롯데콘서트홀과 롯데뮤지엄을 통해 클래식과 현대미술을 아우르는 문화예술 기반을 조성하고, 관객의 문화예술 향유 기회를 넓히는 한편 예술가 지원과 소외계층의 문화 접근성 확대에 기여한 공로를 인정받았다. 현재 국내 기업이 설립한 문화재단 가운데 2000석 이상의 대형 공연장과 미술관을 함께 운영하는 곳은 롯데문화재단이 유일하다. 10일 서울 중구 웨스틴조선 호텔에서 열린 시상식에서 김성환 롯데문화재단 이사장은 “공연장에서 처음 오케스트라의 울림을 듣고, 전시장에서 한 작품 앞에 오래 머무는 경험이 한 사람의 일상을 조금 더 풍요롭게 한다고 믿는다”며 “앞으로도 롯데문화재단은 메세나 정신을 소중히 새기며, 우리 예술 생태계가 더욱 건강하게 뿌리내릴 수 있도록 든든한 동반자의 역할을 다하겠다”고 밝혔다.

한국메세나협회가 주최하는 메세나대상은 1999년부터 국내 문화예술 발전에 기여한 기업과 기업인을 발굴해 공로를 기리고 있다.

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