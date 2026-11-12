코어위브 호실적 반영한 ‘코스피’… 단기급등에 차익실현 가능성은 주의해야

미국 인공지능(AI) 클라우드 기업 코어위브가 3분기 호실적을 내면서 국내 증시가 이틀 연속 반등했다. 외국인 투자자가 이틀 연속 매수세를 보인 점도 증시 반등에 긍정적인 영향을 미쳤다. 다만 증권가는 그동안 위축됐던 투자심리로 급작스러운 반등에 차익실현을 할 가능성도 높은 상황이라는 점을 경고했다.

코스피가 전 거래일보다 136.23포인트(2.60%) 오른 5375.36으로 장을 마친 지난 11일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 코스닥은 전 거래일보다 37.49포인트(5.62%) 오른 705.10으로 장을 마쳤다. 뉴시스

12일 한국거래소에 따르면 전일 코스피는 2.6% 오른 5375.36포인트에 장을 마쳤다. 코스닥은 5.62% 상승한 705.10포인트에 마감했다. 코스피와 코스닥 모두 지난 10일부터 이틀 연속 반등에 성공하면서 다시 상승 흐름을 이어가는 모습이다.

이에 대해 유진투자증권은 “미국의 10월 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상을 상회했고 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) 스캔들 이슈로 엔비디아가 급락했음에도 국내 증시는 반도체와 2차전지 매수세가 이어지며 이틀 연속 상승했다”며 “특히 코스피는 외국인 투자자가 순매수로 전환하면서 장 후반까지 오름폭을 확대했고 코스닥은 이틀 연속 매수 사이드카가 발동되며 700선을 회복했다”고 말했다.

국내 증시 상승 후 11일(현지시간) 기준 뉴욕증시 3대 지수도 코어위브 호실적에 따른 AI 인프라 투자 지속성 우려 완화와 반도체 반발 매수세 유입에 상승마감했다. 코어위브 호실적도 영향을 미쳤지만 앤트로픽의 기업공개(IP) 수요도 AI 투자심리 개선에 긍정적 분위기를 형성했다.

키움증권은 “10월 CPI 리스크와 크리스토퍼 월러 연방준비제도(Fed) 이사의 기준금리 50bp 인상 발언에도 반도체, IT하드웨어 등 기존 주도주를 중심으로 외국인이 순매수를 하면서 증시 반등을 견인했다는 점에 주목할 필요가 있다”며 “현재 국내 증시가 악재 민감도가 덜해지고 있으며, 오히려 코어위브 호실적 등과 같은 호재성 재료에 반응하기 시작했음을 시사한다”고 평가했다.

다만 단기 급등에 따른 일시적인 차익실현은 주의해야 한다고 경고했다. 키움증권은 “반등 시 손실 축소를 위한 개인의 포지션 정리 수요 등으로 속도 조절 압력에 직면할 여지가 있다”고 말했다. 그럼에도 워낙 코스피와 코스닥 모두 크게 하락했기 때문에 과매도 상태에 놓여 있는 만큼 호재성 이슈에 주가 반응력이 높아질 수 있다는 분석도 덧붙였다.

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