김민석 “기자는 국민을 대신해 묻고 쓰는 분들… 존중 표현 옳다”

더불어민주당 김민석 대표는 같은 당 최민희 최고위원의 기자 폄하 발언 논란에 “당의 입장에서는 죄송하다는 생각을 갖고 있다”고 12일 밝혔다.

더불어민주당 김민석 대표가 지난 10일 서울 여의도 국회에서 임광현 신임 대통령비서실장, 최인호 신임 대통령비서실 정무수석을 접견, 인사말을 경청하며 얼굴을 매만지고 있다. 뉴스1

김 대표는 이날 민주당 유튜브 방송 ‘민티07’에 출연해 “기자나 언론인은 기본적으로 국민을 대신해서 묻고 쓰는 분들”이라며 이같이 말했다.

이어 “기본적으로는 국민을 대신해서 존재한다는 관점을 가지고 정치하는 입장에서 보는 것이 좋다”며 “그것이 아닌 일반인 관점에서도 존중하는 표현을 쓰는 것이 옳다”고 강조했다.

앞서 최 최고위원은 지난 5일 지역구 당원 등이 참여하는 단체 대화방에서 국회 취재 중인 사진·영상기자 사진을 올리며 “하이에나 떼들”, “어떻게든 이간 영상 찍으려 저러고 있다” 등의 표현을 써 논란을 일으켰다.

한국사진기자협회는 성명에서 “언론인에 대한 명백한 모욕이자 명예훼손의 소지가 있는 부적절한 행위”라며 해당 발언의 철회와 공개 사과를 요구했다.

최 최고위원은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 “친구들과 지지자들이 있는 폐쇄 톡방에 사진을 올리고 그 사진에 대한 당시 느낌을 쓴 적 있다”며, “표현이 과하고 적절하지 못했음을 인정하고 사과드린다”고 밝혔다.

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