고우림, 김연아와 부부싸움 한 적 한 번도 없어…“말 예쁘게 하는 게 중요”

MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’ 화면 캡처

그룹 포레스텔라 멤버 고우림이 아내인 전 피겨스케이팅 국가대표 김연아와의 결혼 생활을 공개하며 변함없는 애정을 드러냈다.

고우림은 지난 11일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’에 출연해 김연아와의 일상과 부부 사이의 특별한 소통 방식을 전했다. 이날 방송은 장한나, 김현철, 고우림, 하리무가 함께한 ‘장한, 나’ 특집으로 꾸며졌다.

이날 고우림은 결혼 생활 중 김연아에게 대들거나 맞선 적이 거의 없다고 밝혀 눈길을 끌었다. 그는 “대든 적은 거의 없다. 그럴 만한 일로 혼을 내기 때문에 반박할 여지가 없다”고 솔직하게 말했다. 아내의 지적에 수긍할 수밖에 없는 이유를 유쾌하게 설명해 웃음을 자아냈다.

김연아의 기분이 좋지 않을 때 대처하는 방법도 공개했다. 고우림은 “아내는 화가 쌓이면 입을 닫는 편이다. 그러면 눈치껏 분위기를 살피고 설거지를 하거나 안마를 해준다”고 설명했다.

특히 안마를 자주 해주는 이유에 대해서는 김연아의 선수 시절 경험을 언급했다. 그는 “아내가 안마를 굉장히 좋아한다. 어릴 때 운동하면서 마사지를 많이 받아서인지 세게 해주는 걸 좋아한다”며 “손을 대면 ‘계속해 봐’라고 한다”고 덧붙여 현장을 웃음으로 물들였다.

고우림은 부부 사이에서 가장 중요하게 생각하는 덕목으로 다정한 말과 배려를 꼽았다. 그는 “말을 예쁘게 하는 게 결혼 생활에서 중요한 덕목 중 하나라고 생각한다. 평소에 다정하게 대하려고 노력한다”며 “그런 마음을 아내도 알아주는 것 같다”고 전했다.

이 같은 태도를 앞으로도 오랫동안 유지할 수 있겠느냐는 질문에는 자신감을 보였다. 고우림은 “20년이 지나도 이 마음을 유지할 수 있을 것 같다”며 “그만큼 아내가 채워주는 부분이 많기 때문”이라고 답해 김연아를 향한 애정을 드러냈다.

아내의 배려에 고마움을 표현하기도 했다. 최근 김연아가 온라인상에서 자신을 향해 쏟아진 과도한 반응에 선을 그어준 일을 언급하며 “남편의 입장을 먼저 헤아려준 마음이라고 생각한다”고 말했다. 서로의 입장을 살피고 배려하는 부부의 모습이 엿보이는 대목이다.

한편 고우림과 김연아는 3년간의 열애 끝에 2022년 결혼했다. 고우림은 크로스오버 그룹 포레스텔라 멤버로 활동하고 있으며, 포레스텔라는 연말 국내 공연을 마친 뒤 내년 1월부터 미주 투어에 나설 예정이다.

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