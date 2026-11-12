[속보] 당정 “은행지주 CEO 연임요건 강화…성과보수환수제 도입”

국회 정무위, 이억원 금융위원장과 당정협의. 연합뉴스

당정이 금융지주 최고경영자(CEO)의 연임 요건을 강화하는 내용을 골자로 한 금융지주 지배구조 개선을 추진한다.

더불어민주당과 정부는 12일 국회에서 진행된 ‘금융회사 지배구조 개선방안 당정협의회’를 열어 이같이 밝혔다.

유동수 국회 정무위원회 위원장은 이날 당정협의회에서 “현직 CEO의 영향력을 차단하기 위해 임원추천위원회를 전원 독립이사로 하고, 은행지주 CEO의 연임 결의 요건을 단계적으로 강화해 투명하고 공정한 승계 절차를 확립하겠다”고 말했다.

유 위원장은 “주주에게 독립이사 후보 추천권을 부여하고, 독립이사 간담회 의무화 및 이사회 회의록의 충실한 작성 등을 통해 이사회의 독립성과 책임성을 대폭 제고하겠다”고도 밝혔다.

그러면서 “임원 보수 지급 계획에 대한 주주 통제와 성과보수 환수제를 도입해 성과에 대한 보상 및 손실에 따른 합리적인 보수 체계를 세우겠다”고 강조했다.

이찬진 금융감독원장도 “독립 이사들이 전문성과 책임의식을 바탕으로 경영진을 제대로 견제하도록 독립이사 활동 내역 공시 강화, 성과 체계 실효성 제고 등 제도 보완을 추진하겠다”고 밝혔다.

이날 당정 협의회에는 민주당 권칠승 정책위의장, 이억원 금융위원장 등도 참석했다.

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