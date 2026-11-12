美민주, '딥레드' 공화텃밭 미시시피 상원선거도 승리…총 55석

미국 공화당의 텃밭 중 하나인 미시시피주 상원의원 선거에서도 민주당 후보가 승리했다.



이로써 민주당은 상원 의석 100석 중 55석을 확보하게 됐다. 개표가 아직 진행 중인 알래스카주까지 민주당 후보가 이기면 총 56석으로 늘어난다.

사진=AP연합뉴스

CNN방송과 NBC방송 등 미 언론은 11일(현지시간) 미시시피주 상원 선거 개표 결과 민주당 스콧 콜롬 후보가 공화당 현직 상원의원인 신디 하이드-스미스 후보를 꺾었다고 전했다.



개표는 99% 진행됐으며 콜롬 후보가 49.2%, 하이드-스미스 후보가 48.7%의 득표율을 올렸다.



콜롬 후보의 승리로 민주당은 상원에서 55석을 차지하게 됐다. 척 슈머 민주당 상원 원내대표는 "(민주당을 지지하는) 푸른 미시시피가 도래했다. 콜롬은 이걸 해낼 수 있는 유일한 사람이었다"고 축하했다.



미시시피는 공화당의 텃밭 중 텃밭으로 꼽혀 '딥 레드'(Deep Red)로 불리는 지역이다. 미시시피주에서 민주당 상원의원이 나온 것은 1982년이 마지막이다. 2024년 대선에서 트럼프 대통령이 20%포인트(p) 넘는 차이로 대승한 지역이기도 하다.



콜롬 후보는 남북전쟁에 뒤이은 재건 시대 이후 미시시피주 전체에서 치러지는 선출직 선거에서 승리한 첫 흑인이라고 CNN은 전했다.



하이드-스미스 후보는 소고기 가격 상승에 대한 질문에 "선택할 수 있는 단백질이 많다"고 대답했다가 여론의 반감을 샀다. 콜롬 후보 캠프에서도 이를 놓치지 않고 하이드-스미스의 이름을 '높은 가격'을 뜻하는 '하이 프라이스'(High Prices)로 바꿔 부르며 공세를 펼쳤다.



트럼프 대통령도 평소 같으면 지원 유세를 하지 않았을 미시시피주를 찾으며 하이드-스미스 후보에 힘을 실었으나 고물가로 등을 돌린 민심의 벽을 넘지 못했다.



이로써 상원 선거는 알래스카주 말고는 승자가 가려졌다.



미 의회전문매체 더힐은 알래스카주에서도 메리 펠톨라 민주당 후보가 공화당의 댄 S. 설리번 후보와 동명이인인 댄 J. 설리번 후보의 득표수를 합친 것보다 많은 표를 확보했다고 전했다.



이 추세가 계속돼 펠톨라 후보가 승자가 되면 민주당은 상원에서 56석을 차지하게 된다. 민주당으로서는 56석 확보시 특정 사안에서 당내 이탈표를 감당할 여유가 커진다.



이번 중간선거에서는 공화당의 텃밭이 다수 민주당에 넘어가며 '블루 쓰나미'라는 표현마저 등장했다. 하원에서도 현재 민주당이 257석, 공화당이 169석을 차지했다.

<연합>

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