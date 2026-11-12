옷 정리부터 커피 제조까지…무신사·스타벅스·CU·SPC가 넓힌 장애인 일자리

패션 매장에서 옷을 정리하고, 카페에서 커피를 만들고, 편의점에서 손님을 맞는다. 장애인에게 취업 문턱이 높았던 유통·서비스업 현장에서 일자리가 넓어지고 있다. 기업들이 기존 업무를 세분화하거나 직무훈련을 강화하면서 장애인 근로자가 실제 매장에서 일할 기회를 늘리고 있다.

무신사 제공

12일 유통업계에 따르면 무신사와 스타벅스, CU, SPC 등은 매장 운영과 서비스 업무를 중심으로 장애인 고용을 추진하고 있다. 단순히 채용 인원을 늘리는 데 그치지 않고 근로자가 오래 일할 수 있도록 교육과 근무환경을 개선하는 것이 공통점이다.

무신사의 오프라인 점포 운영·관리 전문 자회사인 무신사리테일서비스는 지난 11일 서울 용산구 피스앤파크컨벤션에서 열린 '2026년도 장애인 고용컨설팅·직무개발 성과공유대회'에서 장애인 고용 우수기업으로 선정돼 고용노동부 장관상을 받았다.

무신사리테일서비스는 무신사 스탠다드 강남점과 성수점, 홍대점 등 전국 11개 점포에서 장애인 근로자를 고용하고 있다. 회사에 따르면 지난 10월 기준 장애인 근로자는 26명으로, 모두 중증장애인이다.

이들은 상품 재고관리 등 매장 운영에 필요한 업무를 맡고 있다. 무신사리테일서비스는 한국장애인고용공단과 협력해 장애인 근로자가 수행할 수 있는 직무를 발굴하고, 채용 이후에도 안정적으로 근무할 수 있도록 지원하고 있다.

고용노동부는 무신사리테일서비스가 보안 태그 부착, 의류 분류, 상품 진열 등 기존 매장 업무를 세분화한 점을 높이 평가했다. 정부 발표에 따르면 회사의 장애인 근로자는 2024년 4명에서 19명으로 늘었고, 2025년 장애인 고용률은 3.71%를 기록했다.

커피전문점에서는 스타벅스가 장애인 고용을 꾸준히 확대해 온 대표적인 사례로 꼽힌다.

스타벅스 코리아는 2007년 장애인 바리스타 채용을 시작했다. 2012년 한국장애인고용공단과 고용증진 협약을 체결한 뒤 장애인 맞춤형 직업훈련과 채용을 이어왔다.

2023년 말 기준 스타벅스에서 근무하는 장애인 직원은 511명이다. 이 가운데 중증장애인은 430명, 경증장애인은 81명으로 집계됐다. 당시 장애인 고용률은 4.3%였다.

주목할 부분은 승진 기회다. 당시 장애인 직원 49명이 점장과 부점장 등 매장 중간관리자로 근무했고, 10년 이상 장기 근속자도 36명에 달했다. 장애인 직원이 매장에서 실무 경험을 쌓고 관리자로 성장할 수 있는 경로를 마련한 셈이다.

편의점 업계에서도 장애인 근로자가 직접 매장 운영에 참여하는 사례가 등장했다.

CU를 운영하는 BGF리테일은 장애인 직업훈련과 매장 고용을 지원하고 있다. 2024년 공개된 지속가능경영보고서에 따르면 2023년 본사 기준 장애인 고용 인원은 22명으로 전년보다 29.4% 증가했다. 직영점 근무자까지 포함하면 94명이다.

BGF리테일은 2015년 한국장애인고용공단과 협약을 맺고 발달장애인 훈련센터에 CU 등 직업체험시설을 조성하는 사업에도 참여했다. 제주에서는 장애인 근로자가 일하는 CU 제주혼디누림터점이 문을 열었다.

베이커리 업계에서는 SPC그룹이 장애인 직업교육과 일자리 지원 사업을 운영하고 있다.

SPC행복한재단은 푸르메재단 등과 협력해 발달장애인이 일하는 '행복한 베이커리 & 카페'를 운영하고 있다. 2012년 서울 세종마을 푸르메센터에 첫 매장을 연 뒤 기업과 지방자치단체, 비영리단체가 함께 참여하는 방식으로 사업을 확대했다.

SPC삼립의 2025년 지속가능경영보고서에 따르면 2024년 말 기준 행복한 베이커리 & 카페 5개 매장에서 발달장애인 18명이 근무했다. 별도로 운영하는 'SPC & Soul 행복한 베이커리 교실'에서는 누적 389명이 제과제빵 교육을 수료했고, 65명이 취업했다.

SPC는 제과제빵 장비와 기술교육, 매장 운영 노하우 등을 지원한다. 직업교육을 받은 장애인이 실제 제품 생산과 판매 업무에 참여할 수 있도록 돕는 방식이다.

업종은 다르지만 이들 기업의 접근 방식에는 공통점이 있다. 장애인에게 일률적으로 업무를 맡기기보다 각 사업장의 특성에 맞는 직무를 찾고, 훈련과 현장 적응을 지원한다는 점이다.

이 같은 변화는 패션·유통업계를 넘어 게임·정보기술(IT) 분야로도 확산하고 있다.

무신사리테일서비스와 함께 고용노동부 장관상을 받은 네오위즈는 차량관리와 외국어 교육, IT헬프데스크 등 새로운 직무를 개발했다. 장애인 고용 전담조직인 '에이블 핸즈(Able Hands)'를 운영하면서 장애인 고용률을 2021년 1.03%에서 2025년 3.30%로 높였다.

CJ올리브네트웍스도 안전관리 등 장애인에게 적합한 직무를 확대한 성과로 한국장애인고용공단 이사장상을 받았다.

장애인 채용을 확대하는 기업이 늘고 있지만 고용 인원 증가만으로 성과를 판단하기는 어렵다. 안정적인 근로시간과 임금, 고용 유지 여부, 승진 기회 등도 함께 살펴야 한다.

무신사의 재고관리, 스타벅스의 바리스타, CU의 편의점 업무, SPC의 제과제빵 교육 사례는 기존 사업장에서 장애인이 참여할 수 있는 업무를 발굴하고 실제 고용으로 연결하는 방법을 보여준다.

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